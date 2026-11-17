Doug Ford, premier dell’Ontario, stato canadese, sembra non essere esattamente sulla stessa lunghezza d’onda del governo federale canadese. Lunedì il premier ha spiegato a Global News che una trattativa con Stellantis si può anche aprire, ma a una condizione: che l’azienda riassuma chi ha licenziato, tremila o quattromila persone. “Semplice”, ha chiuso lui. Sul resto, nessuna promessa: “Non confermo che offriremo dei fondi”.

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Peccato che il suo ministro, Vic Fedeli, avesse raccontato un’altra storia all’assemblea legislativa. Il responsabile della risposta ai dazi aveva detto che Ontario e governo federale erano pronti a mettere altro denaro sul tavolo pur di tenere Stellantis a Brampton. Serviva, parole sue, uno stabilimento “aperto, riscaldato e pronto per un nuovo modello”.

Il fondo di cui parla Fedeli è da 2,5 miliardi di dollari, un miliardo dei quali versato dai contribuenti dell’Ontario. Serve a preparare le fabbriche alla produzione di veicoli connessi ed elettrificati. Quanto ne spetterebbe a Stellantis, il ministro non l’ha detto, e il premier non sembra intenzionato a chiederlo.

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Intanto Ottawa ha smesso di aspettare. Giovedì il governo federale ha notificato a Stellantis un avviso di inadempimento contrattuale legato a un accordo di finanziamento del 2022. Il motivo è la vendita dello stabilimento di Brampton al produttore di armamenti Roshel, chiusa a inizio settimana: da fabbrica di auto a fornitore di mezzi per chi le armi le costruisce, il passo non è indolore.

La ministra dell’Industria Mélanie Joly, dopo l’incontro con le quattro parti coinvolte, è stata netta. Stellantis “ha violato i suoi impegni” verso il governo, i canadesi e i lavoratori, e il governo userà gli strumenti a disposizione per farla rispondere. L’avviso serve proprio a questo, metterlo nero su bianco.

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Doug Ford si sfila anche dal passato. Dei 132 milioni offerti dalla provincia nel 2022 per riattrezzare gli impianti, dice, Stellantis non ha visto “assolutamente nulla”. Ne ha incassati 55 milioni, però, per ammodernare Windsor, come ha precisato il governo.

L’opposizione ci si è tuffata. La leader del NDP, Marit Stiles, non vede “alcun senso di urgenza” e dipinge un premier che ama le pacche sulle spalle ma sparisce quando c’è da difendere i lavoratori. In ballo ci sono tremila posti sindacalizzati e, a suo dire, almeno 30.000 posti indiretti già andati in fumo, “perché questo premier si è addormentato al volante”.

Un incontro con il vertice globale di Stellantis è previsto nelle prossime settimane. Chi ci andrà con il messaggio giusto, a Toronto, è ancora da stabilire.