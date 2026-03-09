Jeep Renegade: Youtuber realizza versione super potente con motore V8 Hemi

Jeep Renegade è stata una vettura molto amata anche dalle nostre parti come hanno sempre confermato le classifiche di vendita. Il modello attualmente è uscito di produzione in Europa ma si spera nei prossimi anni di poter assistere al ritorno sul mercato di una nuova generazione. In attesa di avere notizie ufficiali a proposito di ciò, oggi vi segnaliamo una curiosa notizia che arriva dal web e più precisamente da YouTube dove uno Youtuber ha mostrato in un video la sua ultima creazione: una Renegade con motore V8 Hemi.

Uno Youtuber “trapianta” il motore V8 Hemi di una Dodge Charger su una Jeep renegade e mostra la trasformazione in 50 video

Mike Martin, l’uomo responsabile della costruzione, ha avviato il progetto alla fine del 2020. L’obiettivo era semplice in teoria e leggermente folle nella pratica: creare una Jeep Renegade diversa da tutte le altre. Per riuscirci, ha acquistato una Dodge Charger R/T del 2016 come auto donatrice ed è riuscito in qualche modo a infilare il suo motore Hemi V8 da 5,7 litri sotto il cofano della Jeep Renegade.

Inserire il V8 Hemi da 5,7 litri della Charger sotto il cofano di una Jeep Renegade si è rivelato, come era facile immaginare, un intervento tutt’altro che facile. Per riuscirci, Martin ha dovuto modificare in profondità la struttura del veicolo, integrando nella Jeep parti del pianale e della paratia parafiamma della Charger, così da ricavare lo spazio necessario per accogliere motore e trasmissione.

Il lavoro non si è fermato alla meccanica. Anche l’impianto elettrico ha richiesto un intervento radicale, con un rifacimento completo del cablaggio per garantire il corretto funzionamento di tutti i sistemi. Il risultato finale è una Jeep Renegade che si comporta con sorprendente naturalezza, quasi come se una versione V8 fosse stata prevista fin dall’origine dalla stessa Jeep.

A testimoniare la complessità del progetto ci sono anche i numeri: negli ultimi cinque anni Martin ha pubblicato quasi 50 video dedicati alla trasformazione, segno evidente di un lavoro lungo, articolato e ben lontano da un semplice trapianto di motore.

Questa Jeep Renegade ora monta freni Hellcat, sospensioni pneumatiche ribassate, esterni ampiamente rielaborati e interni ricchi di aggiornamenti che spaziano dal semplice all’eccessivo. La Jeep è dotata di una gabbia di sicurezza personalizzata e di un impianto audio su misura, assemblato nel suo garage. C’è persino un cielo stellato ispirato alla Rolls-Royce e un impianto di aria condizionata perfettamente funzionante. Insomma questo Youtuber ha dimostrato che quando si vuole qualcosa, nonostante tutte le difficoltà, se ci si crede davvero si può fare.