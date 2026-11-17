Hongqi intende produrre automobili in Europa e ha già le idee chiare su come procedere. Il marchio cinese punterebbe a utilizzare le linee di montaggio di uno stabilimento già operativo, individuando in Stellantis e Volkswagen dei potenziali partner. È quanto ha dichiarato a Reuters Xiao Xiao, dirigente di FAW responsabile dell’espansione europea di Hongqi, a margine della presentazione del SUV elettrico EHS4 a Venezia. Il brand, noto in Cina per le limousine associate alla figura di Mao Zedong, è già presente su diversi mercati europei e punta ora a produrre il più vicino possibile ai propri clienti.

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Hongqi vuole produrre in Europa: Stellantis e Volkswagen tra le opzioni al vaglio

Già all’inizio dell’anno si era parlato di un possibile accordo con Stellantis. Reuters aveva riferito di trattative volte all’assemblaggio dei veicoli Hongqi in uno degli stabilimenti spagnoli del gruppo, che peraltro ha già siglato intese produttive in Spagna con Leapmotor.

A Venezia, Xiao ha lasciato intendere che il raggio d’azione è più ampio: «Stellantis non è l’unico potenziale partner», ha affermato, ricordando che FAW e Volkswagen collaborano in Cina da anni. Per quanto riguarda l’impianto, il dirigente ha precisato che restano aperte diverse strade; la preferenza ricade su un’intesa con un costruttore europeo che consenta di sfruttarne le linee di produzione, evitando così l’acquisto o la costruzione di un nuovo sito industriale.

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Una Hongqi HS5

Questa mossa si inserisce in un contesto in cui diversi altri marchi cinesi sono alla ricerca di capacità produttive in Europa, proprio mentre l’Unione Europea ha inasprito le barriere all’importazione di auto elettriche di fabbricazione cinese. Xiao ha riassunto la strategia di Hongqi con lo slogan: «in Europa, per l’Europa». Per un marchio che sta moltiplicando i punti vendita e la gamma di modelli, la produzione locale rappresenterebbe il naturale passo successivo. Resta da vedere con quale partner e in quale stabilimento.

D’altronde, un nome lega già FAW e Stellantis: quello di Leapmotor. Entrambi i gruppi hanno investito in questo costruttore cinese e, di fatto, la piattaforma del modello EHS4 ne deriva. Il SUV presentato a Venezia è commercializzato in Italia da lunedì, con un prezzo di partenza di 32.900 euro per la versione elettrica a batteria. Una variante ad autonomia estesa andrà a completare la gamma nel 2027. Si tratta di uno dei modelli con cui Hongqi intende ampliare la propria offerta in Europa, dove il marchio è attualmente distribuito attraverso 90 concessionari dislocati in 27 paesi e regioni.

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Entro la fine del 2027, il brand punta a superare i 150 punti vendita e a proporre dieci modelli. Tale numero dovrebbe salire a undici nel 2028, includendo berline, SUV e monovolume. Anche la gamma delle motorizzazioni si arricchirà, comprendendo veicoli a benzina, ibridi, elettrici a batteria e ad autonomia estesa.

Sebbene Xiao abbia fornito dettagli in merito alla rete e alla gamma, ha preferito non sbilanciarsi con cifre riguardanti le previsioni di vendita. Per il momento, la priorità dichiarata è garantire una crescita sostenibile del marchio nei mercati in cui è già presente.