Nel 1923, la Fiat realizzò una pista di prova sul tetto dello stabilimento del Lingotto, a Torino, organizzando la produzione su più piani. Oggi, Stellantis è alla ricerca di un nuovo metodo per accorciare i tempi, dalla fase di progettazione fino alla produzione in fabbrica. Come riportato da Alliance News, i costruttori cinesi riescono a sviluppare un modello in meno di 24 mesi, contro i circa quattro anni necessari ai produttori europei. È proprio su questo divario che il gruppo guidato da Antonio Filosa intende intervenire, attraverso il piano industriale “FastLane 2030”, che affida parte del lavoro all’intelligenza artificiale.

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Come Stellantis utilizza l’intelligenza artificiale per ridurre tempi e costi

A Sterling, nel Michigan, un primo esempio riguarda le presse. Un sistema sviluppato da ThinkDigits monitora lo spostamento delle lamiere e segnala eventuali anomalie prima che un pezzo venga danneggiato. I risparmi ottenuti in un anno sono stati pari a quasi quattro volte l’investimento iniziale; Stellantis ha quindi deciso di estendere il progetto ad altre linee di produzione. La stessa azienda ha sviluppato “SmartFix”, una piattaforma che analizza i dati provenienti dai macchinari e suggerisce interventi in caso di malfunzionamento.

A Saragozza, sistemi di scansione forniti da Zeiss sostituiscono le attrezzature fisiche un tempo utilizzate per il controllo dei componenti. Quando un componente subisce una modifica, è sufficiente aggiornare il software. A Sochaux, la soluzione di realtà virtuale di Uptale ha permesso di ridurre da dieci a cinque giorni il tempo di formazione degli operatori, dimezzando al contempo il numero di difetti e le interruzioni della linea dovute a errori umani.

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L’accordo con Palantir, valido fino al 2031, riguarda anche ciò che accade prima che i componenti arrivino in fabbrica. I dati servono a seguire i fornitori, spostare i pezzi dove occorrono e individuare in anticipo i difetti. Con Accenture e Nvidia, Stellantis vuole poi creare copie virtuali degli impianti per provare modifiche e prevedere guasti mentre le linee reali continuano a lavorare. Il piano punta a risparmi per 6 miliardi di dollari dal 2028 rispetto al 2025.

Negli uffici di progettazione, alcune simulazioni possono essere eseguite fino a 300 volte più velocemente, mentre l’incremento di produttività nello sviluppo software è stimato intorno al 37%. I dipendenti utilizzano Microsoft Copilot Chat e i centri stile dispongono di sette strumenti di intelligenza artificiale pensati per accelerare le attività di design.

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Insieme all’azienda britannica Wayve, il gruppo sta sviluppando un sistema di assistenza alla guida che apprende dall’esperienza maturata in condizioni reali su strada. Alcuni prototipi di Fiat 500 e Maserati Grecale hanno già circolato a Torino, con un conducente al volante. Il lancio è previsto per il 2028 in Nord America. L’abitacolo integrerà inoltre assistenti basati su ChatGPT e Mistral AI. Le piattaforme STLA Brain, SmartCockpit e AutoDrive saranno introdotte a partire dal 2027, con l’obiettivo di equipaggiare circa il 35% dei veicoli del gruppo entro il 2030 e oltre il 70% entro il 2035.