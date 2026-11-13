Stellantis, Antonio Filosa conferma che Leapmotor entrerà nel progetto E-Car di Pomigliano

Stellantis e Leapmotor collaboreranno al progetto «E-Car», destinato allo stabilimento di Pomigliano d’Arco. Durante l’assemblea pubblica dell’Anfia a Milano, Antonio Filosa ha spiegato che l’accordo con il costruttore cinese, inizialmente incentrato sull’aspetto commerciale, si estenderà allo sviluppo di soluzioni elettriche ed elettroniche per diversi siti europei, tra cui uno in Italia. Il riferimento al progetto «E-Car» riguarda proprio Pomigliano. Resta da capire quali modelli nasceranno da questa collaborazione e con quali marchi verranno commercializzati.

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Stellantis e Leapmotor: quali cambiamenti per Pomigliano?

Nell’ambito di questo progetto, si parla da tempo di un modello a marchio Fiat e di altri due derivati ​​dalla stessa base. Uno potrebbe entrare a far parte della gamma Citroën, mentre per l’altro è stato ipotizzato il marchio Opel. Il coinvolgimento di Leapmotor apre inoltre la strada a un modello che porterà il marchio cinese. Sebbene Antonio Filosa abbia confermato il lavoro congiunto sul progetto «E-Car», l’assegnazione specifica dei vari modelli è ancora da definire.

Per Stellantis, il vantaggio di avvalersi di un partner risiede nella possibilità di introdurre nelle proprie linee produttive veicoli che il gruppo avrebbe difficilmente potuto sviluppare da solo. Una gamma più ampia può tradursi in un utilizzo più costante degli stabilimenti e in un maggiore volume di ordini per i fornitori di componenti e sistemi. Questa collaborazione mira anche ad accelerare lo sviluppo di tecnologie in cui, secondo Filosa, l’industria europea ha accumulato un ritardo rispetto a quella asiatica.

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Antonio Filosa ha inoltre lasciato intendere che Stellantis annuncerà a breve una partnership con Dongfeng. Per quanto riguarda i partner di Maserati, l’appuntamento è fissato al 10 dicembre, data in cui verrà presentato a Modena il piano strategico del marchio. Il dirigente ha fatto riferimento a investimenti nello stabilimento di Cassino, nonché in prodotti e ingegneria. Quest’ultima sarà di matrice italiana e condivisa con i partner, così come il design, che rimarrà anch’esso italiano. Per i siti di Cassino e Modena, il gruppo prevede di collaborare con fornitori europei e di incrementare la produzione grazie all’arrivo di nuovi modelli.

A Milano si è discusso anche dei costi di produzione in Italia. Secondo Filosa, nel 2026 Stellantis ha pagato il megawattora in Italia circa quattro volte tanto rispetto alla Spagna, contro le tre volte dell’anno precedente. A ciò si aggiungono gli aumenti di prezzo previsti per il 2027, e persino per il 2028, per quanto riguarda chip di memoria, circuiti stampati e semiconduttori. Per Stellantis, ha spiegato, l’impatto si traduce in miliardi di euro.

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Filosa chiede che, entro la fine dell’anno, vengano forniti chiarimenti sulle normative relative alla CO₂ e sui criteri per l’etichetta “Made in Europe”. Tali criteri dovrebbero tenere conto dei luoghi in cui i veicoli vengono progettati e fabbricati, del luogo di produzione dei gruppi propulsori e della provenienza dei componenti. L’approccio sostenuto dall’ACEA si basa sui 27 Paesi dell’Unione europea, prevedendo al contempo un’apertura, fondata sul principio di reciprocità, verso il Regno Unito e i partner storici del bacino del Mediterraneo.