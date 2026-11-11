Stellantis, il Primo ministro Carney attacca sulla vendita di Brampton: «Situazione inaccettabile»

L’annuncio della vendita dello stabilimento Stellantis di Brampton a Roshel ha scatenato una disputa politica in Canada. Martedì 10 novembre, a Montreal, il Primo Ministro Mark Carney ha definito “inaccettabile” la situazione dell’impianto in Ontario. A suo avviso, Stellantis non ha rispettato gli impegni assunti nei confronti dei lavoratori e del Paese. Il gruppo ha offerto di restituire volontariamente i fondi pubblici ricevuti per la riconversione dello stabilimento.

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Stellantis e Brampton: incontro giovedì a Toronto

Il Ministro dell’Industria Mélanie Joly ha convocato le parti interessate per un incontro giovedì 12 novembre a Toronto. All’ordine del giorno c’è il futuro degli oltre 2.000 dipendenti coinvolti dall’interruzione della produzione nel 2023. Joly ha dichiarato che il suo ministero è in contatto con Stellantis e il sindacato Unifor da oltre un anno.

Ottawa intende ora far valere i propri diritti per tutelare sia i lavoratori che le risorse pubbliche. Nel frattempo, il leader del Partito Conservatore Pierre Poilievre ha chiesto a Carney di sostituire il ministro, accusando il governo di aver fallito nella salvaguardia dei posti di lavoro. Carney ha difeso Joly, attribuendo all’azienda la responsabilità della situazione attuale.

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Per capire da dove nasce lo scontro bisogna tornare al 2022. Allora Ottawa aveva promesso fino a 529 milioni di dollari canadesi per sostenere gli stabilimenti di Brampton e Windsor. Dai documenti riportati da CBC News emerge che Stellantis si era impegnata a mantenere aperta Brampton fino al 2035, con un’eccezione per circostanze fuori dal suo ragionevole controllo che rendessero l’attività commercialmente insostenibile. La fabbrica avrebbe dovuto ripartire con la Jeep Compass, la cui produzione è stata poi assegnata a Belvidere, in Illinois.

Tra il 2023 e il 2025 Ottawa ha versato 222 milioni di dollari canadesi alla filiale locale di Stellantis. La somma che il gruppo ha ora offerto di restituire si riferisce al sostegno concesso per la sede di Brampton. Stellantis, richiamandosi a clausole di riservatezza, non ha reso noto l’importo esatto. A livello provinciale, l’Ontario ha stanziato 55 milioni di dollari per Windsor. Per quanto riguarda Brampton, i fondi provinciali erano vincolati a condizioni che, secondo la stessa fonte, non sono state soddisfatte.

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Per i lavoratori dello stabilimento, la questione più urgente riguarda la possibilità di ottenere un impiego nella nuova realtà produttiva. Roshel intende trasformare il sito di Brampton in un polo di produzione avanzata. L’amministratore delegato dell’azienda, Roman Shimonov, ha lasciato in sospeso la questione di un eventuale riassorbimento del personale.