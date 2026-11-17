Peugeot si prepara a riprendere alcuni dettagli della 205 su uno dei suoi modelli più venduti. Secondo AutoWeek, la nuova Peugeot 208 elettrica arriverà nel 2027 e sarà proposta accanto all’attuale 208 ibrida. Si tratta di una strategia simile a quella adottata da Renault con la 5 elettrica e la Clio, sebbene la nomenclatura sia diversa: Peugeot manterrebbe infatti la denominazione 208 per questa nuova generazione elettrica. Il rendering proposto da AutoWeek, realizzato da Larson, offre un’anteprima di come potrebbe apparire la futura utilitaria nella sua versione GTi.

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Nuova Peugeot e-208: come potrebbe riprendere le linee della 205

I primi indizi arrivano dai concept Polygon ed E-T16, quest’ultimo esposto al Salone di Parigi. L’E-T16 reinterpreta la 205 Turbo 16 in chiave elettrica, con una potenza di 816 CV. Per immaginare la versione di serie, tuttavia, occorre concentrarsi sul frontale.

Nel rendering, le linee luminose orizzontali richiamano le lamelle che, sulla storica 205, occupavano lo spazio tra i fari. La carrozzeria immaginata da Larson si distingue inoltre per un cofano più lungo e una parte posteriore più verticale. Al retrotreno, una firma luminosa orizzontale potrebbe evocare la fascia che collegava visivamente i fanali della 205.

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All’interno, l’evoluzione più significativa dovrebbe essere il volante “Hypersquare”, già visto sui concept Peugeot. Alla sua forma quadrata si aggiungerebbe la tecnologia “steer-by-wire”, che trasmette i comandi del conducente alle ruote per via elettronica. AutoWeek descrive una plancia dalle linee semplici e angolari, presentando questo futuro modello elettrico come il primo del gruppo Stellantis progettato attorno a una nuova architettura software. Grazie agli aggiornamenti da remoto, sarà possibile aggiungere nuove funzionalità anche dopo l’acquisto del veicolo. La piattaforma STLA One e la coesistenza con la versione ibrida.

Sempre secondo la testata olandese, la nuova e-208 dovrebbe inaugurare la STLA One, una piattaforma modulare di Stellantis compatibile con diverse tipologie di motorizzazione. Il concept E-T16 illustra una delle configurazioni studiate da Peugeot, caratterizzata da un’architettura a 800 volt e una batteria da 85 kWh. Si tratta, tuttavia, di specifiche relative al concept-car; per conoscere autonomia, consumi e tempi di ricarica in condizioni di utilizzo reale, bisognerà attendere i dati definitivi delle versioni di serie.

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Al momento del lancio, questo nuovo modello elettrico dovrebbe affiancarsi, nelle concessionarie, all’attuale 208 ibrida. Anche il SUV 2008 potrebbe seguire lo stesso percorso circa un anno dopo. Per la e-208, la sfida principale sarà, senza dubbio, quella del prezzo. Tra le sue concorrenti figurano la Renault 5, la Volkswagen ID. Polo, la Cupra Raval e la futura Opel Corsa.

In base ai dati riportati dalla testata, l’attuale e-208 è proposta a un prezzo di partenza di circa 31.500 euro, mentre le versioni d’ingresso della Renault 5 e della ID. Polo si attestano intorno ai 25.000 euro. Resta da vedere in che misura Peugeot riuscirà a ridurre questo divario con la nuova generazione.