Nuova Y10, può riconquistare chi ha voltato le spalle alla Lancia Ypsilon?

La Lancia Ypsilon è cresciuta nelle dimensioni, nelle dotazioni e nel prezzo. Con il cambio di generazione si è allontanata da chi la comprava come piccola auto per tutti i giorni. Ora Arnaud Belloni, amministratore delegato di Fiat, Abarth e Lancia, sta valutando il ritorno del marchio nel segmento delle citycar. Il riferimento è la Y10, insieme all’Autobianchi A112. Una nuova piccola Lancia potrebbe riportare in concessionaria chi, al momento di sostituire la vecchia Ypsilon, ha scelto un altro marchio?

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Nuova Y10, come potrebbe riconquistare i clienti della Lancia Ypsilon

Il divario di prezzo aiuta a capire come sia cambiata la proposta. La Ypsilon Hybrid Silver della precedente generazione aveva un listino di 17.600 euro. Per l’attuale Ypsilon ibrida da 110 CV il riferimento è 25.200 euro prima delle promozioni. Anche gli ingombri sono diversi. L’ultima Ypsilon è lunga 4,08 metri e compete nel segmento B. Chi cerca una seconda auto per la città può trovare meno conveniente spendere di più per avere spazio e dotazioni che userebbe poco.

Nel 2023 la vecchia Ypsilon aveva chiuso l’anno con 44.891 immatricolazioni in Italia. Nei primi dieci mesi del 2026, invece, l’intero marchio Lancia ha registrato 7.511 immatricolazioni, il 9,1% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati coprono periodi diversi, ma danno un’idea dei volumi a cui il marchio era abituato con la sua utilitaria. Il prezzo può aver pesato sulla scelta di chi doveva cambiare auto. Le immatricolazioni, da sole, lasciano aperta la questione di quanti clienti siano passati alla concorrenza proprio per quella ragione.

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Nell’intervista a L’Argus, Belloni ha spiegato di vedere spazio per una citycar più ricercata in un segmento A con poca offerta premium. Ha ricordato che A112 e Y10 avevano avuto successo con dimensioni ben inferiori ai quattro metri e ha richiamato il problema del potere d’acquisto, soprattutto per chi valuta un’elettrica. La citycar è ancora allo studio. Y10 è il riferimento storico, mentre nome, motorizzazioni, prezzo e tempi restano da definire.

Per recuperare una parte dei clienti della vecchia Ypsilon, la futura citycar dovrebbe avere un prezzo abbastanza distante da quello del modello attuale. Finiture curate e ingombri ridotti le darebbero un’identità precisa, ma il confronto decisivo avverrebbe sul preventivo. Se il prezzo si avvicinasse troppo a quello della Ypsilon, resterebbe scoperta proprio la fascia di automobilisti che una piccola Lancia potrebbe riportare in concessionaria.