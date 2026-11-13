Lancia dice addio alla nuova Delta e studia una citycar sulle orme della Y10

La nuova Lancia Delta è stata esclusa dal piano di rilancio del marchio. Secondo L’Argus, Lancia ha interrotto lo sviluppo di questa compatta, il cui lancio era previsto per il 2028. Arnaud Belloni, a capo di Lancia, Fiat e Abarth, sta lavorando a un’altra strategia per il marchio torinese: una piccola vettura urbana «premium» che riprenderebbe il ruolo svolto in passato dalla Y10. Il progetto è ancora in fase di valutazione.

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Lancia abbandona la Delta e si ispira al concetto della Y10

La Delta avrebbe dovuto rappresentare il culmine del programma avviato con la Ypsilon nel 2024 e proseguito con la Gamma. Nel 2025, Lancia aveva persino annunciato il ritorno della denominazione HF Integrale per questa futura compatta, in riferimento all’epoca dei rally e dei modelli sportivi stradali. Tuttavia, Arnaud Belloni ritiene che il pubblico di riferimento per un veicolo del genere sia troppo ristretto per giustificarne lo sviluppo. Per coprire il segmento C, il dirigente punta sulla Gamma, di cui sottolinea l’abitabilità e la capacità del bagagliaio.

Lancia

Per spiegare dove intravede un’opportunità per Lancia, Arnaud Belloni ha citato due delle piccole vetture più vendute nella storia del marchio. L’Autobianchi A112, lunga appena 3,23 metri, ha raggiunto circa 1,2 milioni di esemplari tra il 1969 e il 1986. La Y10, venduta prima come Autobianchi e poi come Lancia, è arrivata a circa 1,1 milioni di unità tra il 1985 e il 1995. Da allora le dimensioni sono cresciute. La Ypsilon di oggi misura 4,08 metri e si colloca nel segmento B. Una citycar più corta occuperebbe quindi uno spazio diverso nella gamma.

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Autobianchi Y10 pubblicità (Foto Lancia)

Belloni vede un’opportunità soprattutto tra le piccole elettriche, dove l’offerta premium è ancora limitata. L’idea è quella di riprendere la formula della Y10, puntando su dimensioni contenute e un abitacolo più curato rispetto a quello di una city car generalista. Tra le basi tecniche prese in considerazione figurano quella della futura Fiat 500 e l’architettura «E-Car», su cui Stellantis sta lavorando in collaborazione con Leapmotor.

Una piattaforma condivisa permetterebbe di ripartire i costi di sviluppo, lasciando comunque a Lancia la possibilità di distinguersi per stile, materiali ed equipaggiamenti. Per questa city car, restano ancora da definire la piattaforma e le tempistiche, in attesa del via libera alla produzione.