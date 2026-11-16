Quando questa Alfa Romeo 4C è arrivata da Scara73 a bordo di un carro attrezzi, aveva già percorso oltre 429.000 km. Il motore si avviava ancora, ma presentava notevoli perdite d’olio e il cambio mostrava segni di usura avanzata.

Advertisement

Il proprietario, un automobilista originario dell’Alto Adige, aveva una richiesta precisa: mantenere il monoblocco originale del quattro cilindri turbo da 240 CV. La storia di questo chilometraggio era già stata resa nota a luglio. A novembre, un nuovo video pubblicato dall’officina ha svelato gli interventi necessari per rimettere in strada la vettura sportiva.

Alfa Romeo 4C: come è stato salvato il monoblocco originale

Secondo Scara73, la 4C ha coperto la maggior parte di questi chilometri in undici anni su strade di montagna e arterie extraurbane, con pochissimi tragitti autostradali. Una volta smontato il motore, Enrico, il responsabile dell’officina, ha potuto esaminare lo stato di pistoni, cilindri e testata. Sebbene alcuni componenti avessero resistito bene, si è resa necessaria una revisione completa.

Advertisement

Il proprietario teneva a conservare i codici identificativi del motore, legati al telaio della sua 4C. Per riuscirci, l’officina ha lavorato sul monoblocco in alluminio, sostituendo le canne dei cilindri con componenti in acciaio e installando nuovi pistoni originali Alfa Romeo.

Anche la testata è stata rimessa a nuovo. Tra i componenti sostituiti figurano il turbocompressore e gli iniettori. L’intervento ha riguardato inoltre il cambio e la frizione. I lavori sono durati quasi un anno, anche a causa della difficoltà nel reperire alcuni pezzi di ricambio.

L’usura legata al chilometraggio è visibile anche nell’abitacolo, in particolare nelle zone più sollecitate dal conducente. Se il rivestimento in pelle dei sedili ha resistito bene, l’imbottitura, invece, ha ceduto leggermente. Su diversi pulsanti del cambio TCT, le scritte si erano cancellate al punto che il proprietario ha dovuto farle ripristinare. Anche la leva del freno a mano è diventata lucida a causa dell’uso.

Advertisement

Dopo il rimontaggio, il quattro cilindri si è avviato al primo tentativo. Scara73 ha effettuato circa 400 km di rodaggio senza riscontrare nuove perdite d’olio. Durante la prova filmata, il contachilometri segnava 429.824 km. L’auto è tornata su strada con il suo blocco motore originale, come richiesto dal proprietario al momento di affidarla all’officina.