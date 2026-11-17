Una barca a vela da competizione, la prima auto elettrica del Cavallino Rampante e un brevetto che richiama un’auto volante: ecco tre dei progetti di cui si parla in Ferrari, il nuovo libro di Tommaso Ebhardt, giornalista di Bloomberg. Secondo alcuni estratti, il volume esplora sia i concept studiati a Maranello, sia le decisioni che hanno segnato la storia della casa automobilistica. Una delle più cruciali risale agli anni ’60, quando Enzo Ferrari, ormai sul punto di vendere la sua azienda a Ford, decise infine di interrompere tutto.

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Ferrari: dal rifiuto a Ford alla nascita della Luce

Il punto critico nelle trattative con Ford riguardava la libertà di decidere l’entità degli investimenti da destinare alle competizioni. Enzo Ferrari voleva mantenere il controllo della sua scuderia; le discussioni con gli americani si arenarono proprio sulla gestione delle attività sportive. Nel suo libro, Ebhardt cita un appunto lasciato dal fondatore, scritto con inchiostro viola: «No, questo non va bene». Nel 1969 fu raggiunto un accordo con un altro partner: Gianni Agnelli. La Fiat acquisì così il 50% di Ferrari, sancendo un legame industriale tra Torino e Maranello.

Per ricostruire la genesi della Ferrari Luce, nel suo libro Ebhardt torna al 2016, anno in cui John Elkann e Jeff Bezos discussero di mobilità elettrica. Il design del veicolo è stato affidato a LoveFrom, il collettivo fondato da Jony Ive, che ha guidato a lungo il design in Apple. Una delle questioni affrontate durante lo sviluppo ha riguardato il suono: Luce utilizza un sensore MEMS per rilevare le vibrazioni del sistema di propulsione elettrico e renderle udibili.

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Una tecnologia che richiama il percorso professionale di Benedetto Vigna presso STMicroelectronics, prima che assumesse la guida di Ferrari. Questa svolta verso l’elettrico ha suscitato critiche, ma come vi abbiamo scritto di recente, l’intera produzione prevista per il 2027 ha già trovato un acquirente. Nel volume interviene anche Piero Ferrari, convinto che Enzo avrebbe sostenuto il progetto. La sua opinione riguarda una scelta che tocca uno degli aspetti più emblematici delle vetture del Cavallino Rampante: la sonorità che accompagna l’accelerazione.

Hypersail e l’ipotesi di una Ferrari volante

Dopo aver raccontato come è nata la Luce, Ebhardt allarga lo sguardo a due idee che portano Ferrari fuori dalla strada. La prima è Hypersail, una barca a vela da competizione progettata per raggiungere velocità elevate. Quando prende velocità, i foil sollevano lo scafo sopra la superficie dell’acqua e ne riducono la resistenza. Per Maranello è un modo di applicare alla vela il lavoro sull’aerodinamica e sui materiali maturato nelle corse.

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L’ipotesi più insolita riguarda però il cielo. Ebhardt cita un brevetto del 2018 relativo a propulsori a gas e lo associa alla possibilità di un’auto volante. Questa tecnologia richiama quella menzionata da Elon Musk per la futura Tesla Roadster. Nel caso di Ferrari, l’elemento concreto è il brevetto citato nel libro. L’eventuale esistenza di un prototipo, le sue caratteristiche tecniche e le tempistiche di sviluppo restano tuttavia da confermare.