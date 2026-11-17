Nel 2011, chiunque varcasse la soglia di una concessionaria Fiat in Brasile conosceva già bene il nome Palio. Per molte famiglie, era l’auto utilizzata sia per recarsi al lavoro durante la settimana, sia per concedersi qualche gita fuori porta nel fine settimana. La seconda generazione si è inserita nel solco di queste abitudini. Fiat ha ridisegnato la carrozzeria, ottimizzato lo spazio interno e integrato in questa vettura compatta funzionalità come il Bluetooth e i comandi vocali. A quindici anni dal suo debutto, sono proprio questi dettagli a testimoniare l’evoluzione del segmento delle utilitarie.

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Fiat Palio: uno sguardo alla seconda generazione prodotta a Betim

La cinque porte prese forma al Centro Stile Fiat in Italia e uscì dalle linee di Betim, nello stato brasiliano di Minas Gerais. La carrozzeria aveva forme più pronunciate rispetto a quella della prima generazione. Per chi usava già una Palio tutti i giorni, però, il cambiamento più concreto si avvertiva una volta aperta la portiera. C’era più spazio a bordo e si poteva scegliere fra allestimenti molto diversi senza dover passare a un’auto di categoria superiore.

Al momento del lancio, Fiat proponeva sei versioni, suddivise tra gli allestimenti Attractive, Essence e Sporting. Chi prediligeva la sobrietà poteva optare per i motori Fire EVO 1.0 e 1.4. Per chi invece cercava maggiore dinamismo, era disponibile il propulsore E.torQ 1.6 16V, abbinabile, a richiesta, al cambio Dualogic. Si trattava, in sostanza, di un cambio manuale automatizzato che gestiva autonomamente il passaggio delle marce, eliminando così la necessità per il conducente di utilizzare il pedale della frizione. Queste tre motorizzazioni erano compatibili sia con la benzina che con l’etanolo.

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Oggi, rispondere a una chiamata mentre si è al volante sembra una cosa scontata. Nel 2011, questa era una delle funzionalità di punta del sistema Blue&Me, sviluppato da Fiat in collaborazione con Microsoft. Era possibile collegare il proprio telefono tramite Bluetooth, impartire comandi vocali e inserire una chiavetta USB nell’apposita porta. Chi desiderava personalizzare la propria Palio per distinguerla da quella del vicino poteva scegliere tra adesivi, emblemi e finiture interne, disponibili al momento dell’acquisto o aggiungibili in seguito presso la concessionaria.

La nuova Palio si è affermata tra le auto più vendute in Brasile. La rivista Auto Esporte l’ha eletta Auto dell’anno 2012, mentre Car and Driver l’ha nominata Miglior compatta del 2012 nella sua classifica «Ten Best». Tali riconoscimenti testimoniano l’accoglienza riservata al modello al momento del suo lancio.

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Il ruolo che ha ricoperto nella vita di molti brasiliani si riflette anche nella varietà dei suoi utilizzi: una versione Attractive 1.0 poteva fungere da prima auto per un giovane neopatentato, oppure da mezzo di lavoro quotidiano. La versione Sporting 1.6, invece, offriva quel qualcosa in più a chi, al volante di questa stessa berlina a cinque porte, desiderava anche togliersi qualche sfizio su strada.