Si inserisce la retromarcia a bordo del tuo Jeep e lo schermo resta nero. Si tratta del motivo del richiamo che Stellantis ha aperto per l’infotainment Uconnect 5 nella versione R1 High, quella che dovrebbe mostrare cosa c’è dietro il paraurti e che, in certi casi, “preferisce” non farlo.

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A far emergere la notizia non è stata la NHTSA, ma il Kraftfahrt-Bundesamt, l’autorità federale tedesca per i trasporti, che chiama la campagna “16995R”. Jeep la battezza 78D, l’agenzia americana 26V531. Tre sigle per un solo difetto: l’immagine della telecamera posteriore può non comparire sul display centrale, e per le norme statunitensi questa è una non conformità.

Il perimetro Jeep è largo. Gladiator, Wrangler, Compass, Cherokee, Grand Cherokee e Grand Wagoneer, costruiti tra il 22 maggio 2025 e il 5 agosto 2026. Gladiator e Wrangler arrivano da Toledo, il Grand Cherokee dal complesso di Detroit, il Grand Wagoneer da Warren, mentre Cherokee e Compass nascono a Toluca.

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In Germania le vetture vendute coinvolte sono 119, una goccia nel mare. Negli Stati Uniti la musica cambia: 844.028 veicoli, perché il software non è esclusiva Jeep e viaggia anche su Chrysler Pacifica e Voyager, Dodge Charger, Ram HD, Ram 1500 e sui grandi furgoni Ram ProMaster. A queste cifre si sommano 82.869 unità in Canada, 7.969 in Messico e 15.736 fuori dal Nord America. Il totale di 389.577 indicato dalla KBA, invece, riguarda i mercati europei.

R1 High poggia su Android e sull’architettura elettronica Stellantis Atlantis, e promette un’elaborazione fino a cinque volte più veloce di Uconnect 4. Ha 6 GB di RAM, fino a 64 GB di memoria flash e gestisce schermi orizzontali e verticali, da 720p all’Ultra HD. Tanta potenza di calcolo, e poi si inciampa sull’operazione più elementare, appunto, guardare dietro.

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Negli Stati Uniti le lettere ai clienti sono partite a settembre 2026. La cura è un aggiornamento del software radio, da fare dal concessionario di fiducia oppure in modalità over-the-air direttamente sull’unità. In Europa ci si rivolge a un partner di assistenza autorizzato Jeep. Chi ha importato l’auto in privato o dal mercato parallelo, senza omologazione CE, deve bussare alla porta del proprio importatore. Concessionari e importatori hanno il compito di verificare la versione del software.

In officina, però, il “wireless” si ferma alla teoria. Servono una chiavetta USB con almeno 4 GB liberi, un wiTECH micro pod II o un MDP collegato al connettore dati e, a lavoro finito, la cancellazione di tutti i codici di errore DTC.