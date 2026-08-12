Nuova Alfa Romeo Hatchback: così potrebbe rinascere l’erede di Giulietta e 147?

Una nuova Alfa Romeo Hatchback capace di raccogliere l’eredità di Giulietta e 147 è una delle auto che gli appassionati del Biscione aspettano con maggiore curiosità. Proprio su questa idea ha lavorato il creatore digitale indipendente Bruno Callegarin, che nelle scorse ore ha pubblicato sui social un nuovo render dedicato a una possibile futura compatta Alfa Romeo. Le immagini non hanno naturalmente alcun legame con la casa automobilistica, ma arrivano in un momento in cui il ritorno del marchio nel segmento C è tornato concretamente al centro dei piani futuri.

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Nuova Alfa Romeo Hatchback: il render immagina l’erede di Giulietta e 147

La proposta di Callegarin punta su proporzioni molto tradizionali per una hatchback sportiva: cinque porte, cofano piuttosto lungo, abitacolo raccolto e una coda compatta. Davanti ritroviamo l’immancabile scudetto Alfa Romeo, affiancato da fari sottili e da prese d’aria generose. Di lato spiccano invece i grandi cerchi con il classico disegno a cinque fori, mentre al posteriore i gruppi ottici orizzontali e i quattro terminali di scarico danno alla vettura un carattere decisamente più aggressivo.

L’autore ha immaginato anche una gamma motori che strizza l’occhio alla tradizione del marchio. Si parte da un 1.4 T-Jet da 130 CV, passando per un 1.4 MultiAir da 180 CV e un 1.750 TBi da 250 CV, fino ad arrivare al V6 2.9 biturbo da 510 CV. Callegarin immagina inoltre tutti questi propulsori rivisti per rispettare la normativa Euro 7.

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La parte più interessante, però, è il collegamento con quello che Alfa Romeo sta davvero preparando. Nel piano Fastlane 2030 è stata infatti indicata una nuova hatchback di segmento C, con 147 e Giulietta citate come riferimenti per il futuro modello. La base dovrebbe essere la nuova architettura multi-energy STLA One.

Il segmento C tornerà quindi ad avere un ruolo centrale nella gamma del Biscione. Accanto alla futura compatta arriverà anche l’erede della Tonale, un nuovo C-SUV basato sulla piattaforma STLA Medium. Più in basso continuerà invece la carriera della Junior, mentre resta ancora da capire quale strada verrà scelta nel segmento D per il futuro di Giulia e Stelvio.

Per questo il render di Callegarin arriva al momento giusto. Dopo anni in cui i SUV hanno occupato quasi tutta la scena, il ritorno di una vera nuova Alfa Romeo Hatchback potrebbe diventare uno dei progetti più interessanti della prossima fase del marchio.