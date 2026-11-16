Alfa Romeo Stresa, un render immagina una sportiva di lusso per il Biscione

Come vi abbiamo scritto innumerevoli volte, la prossima novità per la gamma di Alfa Romeo sarà un SUV prodotto a Melfi, destinato a raccogliere l’eredità del Tonale. Santo Ficili ne ha annunciato l’arrivo per l’inizio del 2028, con un posizionamento a cavallo tra i segmenti C e D.

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Seguirà poi una compatta, chiamata a riprendere il filo del discorso interrotto dalla Giulietta. Più incerto, invece, appare il futuro di Giulia e Stelvio. Proprio mentre il marchio del “Biscione” riflette su questa parte della propria gamma, il designer Raphaël Wierzbicki ha immaginato come potrebbe essere, oggi, una grande berlina Alfa Romeo. L’ha battezzata Stresa.

Alfa Romeo Stresa, la grande berlina immaginata da Raphaël Wierzbicki

La Stresa è una creazione indipendente. Nel presentarla, Wierzbicki ha spiegato di aver concepito un veicolo che potrebbe, idealmente, entrare in produzione in un futuro prossimo, riallacciandosi così all’eredità della 164 e delle altre grandi berline del marchio.

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L’obiettivo era coniugare la raffinatezza di un’auto di lusso con il temperamento sportivo che ci si aspetta da un’Alfa Romeo. Il richiamo alla 164 riguarda soprattutto il ruolo che questo modello potrebbe ricoprire all’interno della gamma. Le sue linee, caratterizzate da un tetto basso e da un lunotto molto inclinato, si avvicinano maggiormente a quelle di una “fastback” contemporanea.

All’anteriore, lo sguardo è subito catturato dallo “scudetto” illuminato, che reca al centro la croce e il “Biscione”. Ai lati, i fari affusolati seguono la linea del cofano, un elemento lungo e scolpito da nervature che convergono verso la parte anteriore. Di profilo, il design mette in risalto i passaruota e gli ampi cerchi dorati dal caratteristico disegno a cinque fori.

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È proprio sulla fiancata che il lavoro svolto sulla verniciatura appare più evidente: Wierzbicki ha optato per un nero cangiante con riflessi rosso ciliegia, ispirato alla tonalità di una ciliegia nera matura. Laddove la luce colpisce le superfici curve, emerge il rosso, in particolare lungo le portiere e sopra le ruote posteriori.

Al posteriore, una striscia luminosa rossa attraversa la coda, congiungendosi al centro con lo stemma Alfa Romeo. Più in basso, il diffusore è interrotto da un elemento luminoso verticale, mentre la scritta “Stresa” occupa lo spazio al di sotto dei gruppi ottici. Da questa prospettiva si nota come il tetto digradi verso la parte posteriore, conferendo alla berlina una silhouette che ricorda quella di una coupé.

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Questo concept immagina una grande berlina come possibile evoluzione della tradizione Alfa Romeo. Tuttavia, per capire se una berlina sportiva troverà ancora spazio nella gamma del marchio del Biscione, bisognerà attendere novità relative al segmento D. Le forme delle future Alfa Romeo, destinate a raccogliere l’eredità di Giulia e Stelvio, sono ancora tutte da definire.