Fiat Koala, una batteria da 30 kWh può bastare per la piccola elettrica di Pomigliano?

Per la futura Fiat Koala, il nome con cui per ora si indica la piccola elettrica del progetto E-Car, si parla di una batteria da 30 kWh e di circa 200 km di autonomia. Fiat deve ancora comunicare le specifiche del modello, atteso a Pomigliano d’Arco dal 2028. Un termine di paragone c’è già in casa Stellantis. La Citroën ë-C3 Urban Range usa una batteria da 30 kWh e offre circa 200 km nel ciclo WLTP. Su una Fiat pensata soprattutto per la città, che cosa permetterebbe di fare una batteria di quelle dimensioni?

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Fiat Koala: cosa significherebbero 200 km di autonomia nella vita quotidiana?

Per una persona che percorre 30 km al giorno tra casa, lavoro e commissioni, cinque giorni di spostamenti totalizzano 150 km. Sulla carta, un’autonomia di 200 km lascerebbe quindi un margine per qualche deviazione. Inoltre, grazie a una colonnina di ricarica domestica, sarebbe possibile recuperare durante la notte l’energia consumata nel corso della giornata.

Per chi parcheggia in strada e dipende dalle colonnine pubbliche, una batteria di questo tipo richiederebbe una pianificazione più rigorosa delle soste, soprattutto nelle settimane in cui l’utilizzo del veicolo è più intenso. La situazione cambia non appena si esce dalla città. In autostrada, a una velocità costante ed elevata, l’autonomia può risultare inferiore al valore omologato secondo il ciclo WLTP.

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Anche il freddo e l’uso del riscaldamento possono ridurre il numero di chilometri percorribili. Per valutare l’idoneità della Koala ai lunghi tragitti, sarebbe necessario un dato ulteriore: la potenza di ricarica in corrente continua. Ciò permetterebbe di determinare il tempo richiesto per recuperare autonomia durante una sosta.

La ë-C3 rappresenta un punto di riferimento anche sotto il profilo tecnico. A parità di capacità della batteria, una Fiat più compatta potrebbe consumare meno in ambito urbano, a patto di riuscire a contenerne il peso. Resta da vedere quale spazio sarà disponibile sotto il pianale e quale tipologia di batteria potrà adattarsi alle proporzioni della carrozzeria. La capacità della batteria, considerata isolatamente, fornisce ben poche indicazioni sui consumi in autostrada, un contesto in cui l’aerodinamica e la velocità giocano un ruolo determinante.

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Per Fiat, questa scelta influirebbe anche sul prezzo di partenza. Una batteria più piccola consente di limitare i costi e il peso, due fattori essenziali per un’utilitaria che punta a un listino vicino ai 15.000 euro. Quando verranno resi noti i dati ufficiali, saranno innanzitutto il prezzo di listino, l’autonomia omologata e i tempi di ricarica a permettere di valutare la validità della soluzione proposta.