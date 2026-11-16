Nuova Alfa Romeo Giulietta, gli alfisti vogliono davvero una crossover o sognano ancora una hot hatch?

Alfa Romeo ha confermato che sta lavorando a una compatta di segmento C chiamata a raccogliere l’eredità della 147 e della Giulietta. Il nome, però, resta da decidere. Si parla di nuova Alfa Romeo Giulietta, mentre secondo un’indiscrezione del francese Le Journal de l’Automobile potrebbe chiamarsi Alfetta, ipotesi che la casa finora non ha confermato. Santo Ficili ha descritto una vettura a metà strada tra una hatchback e un crossover. Le batterie nel pianale e la richiesta di una seduta più alta spiegano questa direzione. Ma è davvero la compatta che gli alfisti aspettano?

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Nuova Alfa Romeo Giulietta, perché una sportiva bassa avrebbe senso

Una carrozzeria un po’ più alta può rendere più comodo salire a bordo e aiutare a ricavare spazio per la testa. Sono vantaggi concreti per chi usa l’auto tutti i giorni, soprattutto se la compatta deve convincere anche chi oggi guida un crossover. E qualche centimetro in più, da solo, dice poco su come si comporterà la macchina. Contano anche la posizione del sedile, la taratura delle sospensioni e il modo in cui lo sterzo risponde quando la strada comincia a curvare.

Il dubbio riguarda soprattutto il ruolo della Giulietta nella gamma. Con la Junior e il nuovo SUV già in programma, chi cerca un’Alfa Romeo con una posizione di guida rialzata avrà già delle alternative. Il ritorno della compatta sarebbe quindi l’occasione per osare con una cinque porte più sportiva, con una seduta vicina al pavimento, una linea del tetto bassa e un assetto pensato per chi ama guidare.

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Una Giulietta dichiaratamente sportiva potrebbe avere un pubblico più ristretto, ma darebbe a chi ha amato la 147 o la precedente Giulietta una ragione concreta per tornare a guardare la gamma Alfa Romeo. La sfida è conservare quel carattere nel formato che il Biscione sta studiando. Se il pianale richiederà qualche centimetro in più, la posizione di guida e la risposta dell’auto in curva diventeranno ancora più importanti. È lì che molti alfisti capiranno se la nuova compatta, Giulietta o Alfetta che sia, raccoglie davvero l’eredità delle sue predecessore.