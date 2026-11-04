Jeep Compass, a novembre sconti fino a 7.000 euro: e-Hybrid a interessi zero

La Jeep Compass è in promozione a novembre 2026 con due formule dedicate alle versioni ibride. Le iniziative scadono il 30 novembre e riguardano un lotto limitato di vetture in pronta consegna, con finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

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Jeep Compass, le offerte di novembre per e-Hybrid e plug-in

La Compass Altitude e-Hybrid da 145 CV viene proposta a 33.900 euro, contro i 40.900 euro di listino: una riduzione di 7.000 euro. Il finanziamento prevede un anticipo di 14.239 euro e 48 rate mensili da 428 euro. Il TAN fisso è pari allo 0%, mentre il TAEG è del 2,32%: gli interessi sono azzerati, ma rimangono le spese dell’operazione.

Per la Altitude e-Hybrid Plug-In da 225 CV, Jeep propone 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e wallbox inclusa. Il prezzo promozionale è di 40.900 euro, rispetto ai 45.900 euro iniziali. Servono 13.830 euro di anticipo, seguiti da 35 rate da 249 euro e una rata finale residua di 23.823,77 euro. TAN fisso al 5,99% e TAEG al 7,52%.

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La storia della Compass comincia nel 2006. Nel tempo il SUV è diventato uno dei modelli più internazionali di Jeep, superando 2,5 milioni di clienti nel mondo. L’attuale terza generazione presentata il 6 maggio 2025, viene prodotta nello stabilimento di Melfi.

Il nuovo modello utilizza la piattaforma STLA Medium e misura 4,55 metri. La carrozzeria conserva la griglia a sette feritoie e i passaruota trapezoidali, mentre nell’abitacolo trovano posto una strumentazione digitale da 10 pollici e uno schermo centrale da 16 pollici. Il bagagliaio arriva a 550 litri.

Sul mercato italiano, secondo i dati UNRAE aggiornati al 31 ottobre 2026, la Compass ha totalizzato 10.112 immatricolazioni nei primi dieci mesi dell’anno. Nel solo ottobre le unità registrate sono state 847. Il modello occupa il trentanovesimo posto nella classifica nazionale cumulativa delle autovetture, considerando tutte le motorizzazioni riunite sotto la denominazione Compass.

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L’offerta della nuova generazione comprende e-Hybrid, ibrida plug-in ed elettrica. Sulla plug-in proposta in promozione, Jeep dichiara un’autonomia elettrica combinata WLTP compresa tra 90 e 92 chilometri, variabile secondo la configurazione.