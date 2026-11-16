Stellantis, la crisi di Cassino pesa sull’indotto: 22 contratti saltati e nuove incertezze

A Frosinone, 22 lavoratori della Obitec sono già rimasti senza contratto. Nel Cassinate, i 105 dipendenti della Tiberina resteranno in solidarietà fino al 30 giugno 2027. Sono due delle situazioni raccontate da Leggo Cassino per spiegare cosa succede fuori dai cancelli dello stabilimento Stellantis di Cassino quando la produzione rallenta. Per le aziende che lavorano con la fabbrica di Piedimonte San Germano, il problema è capire su quante commesse potranno contare nei prossimi mesi.

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Stellantis Cassino, cosa succede nelle aziende dell’indotto

Alla Obitec, ex Omron, i mancati rinnovi riguardano 22 addetti impiegati tramite staff leasing. I 116 dipendenti diretti sono invece coinvolti nei contratti di solidarietà. Alla Tiberina il rinnovo della solidarietà offre una tutela fino alla prossima estate. La ripresa dell’attività, però, dipende dagli ordini che arriveranno da Stellantis, a cui l’azienda è strettamente legata.

Restano aperte anche le vertenze di Trasnova e Logitech, che si occupano di logistica e movimentazione all’interno della fabbrica. Nel corso dell’anno le procedure di licenziamento hanno coinvolto complessivamente 45 lavoratori del territorio. Una novità è arrivata dalla Teknoprogetti, dove il 4 novembre è stata ritirata la procedura di licenziamento collettivo per 16 dipendenti. Resta da formalizzare la proroga dell’ammortizzatore sociale fino al 31 dicembre. Alla Denso prosegue il ricorso agli ammortizzatori, mentre per la MA di Cassino si cerca un investitore che possa sostenere la riconversione produttiva.

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Il quadro dell’indotto segue quello della fabbrica. Nei primi nove mesi del 2026 a Cassino sono state prodotte 8.897 vetture, oltre il 37% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Il sito conta poco più di 2.100 dipendenti, a fronte dei circa 4.500 del 2019, e i contratti di solidarietà interessano oltre 500 lavoratori. Con meno auto sulle linee, diminuisce anche il lavoro per chi fornisce componenti o assicura i servizi necessari alla produzione.

È su questo legame che insiste Gennaro D’Avino, segretario provinciale della Uilm. Il sindacato chiede un piano industriale che dia continuità alla produzione di Cassino e prospettive anche ai fornitori. Per le aziende della filiera, la questione è quanto lavoro potrà tornare e con quali tempi, mentre i dipendenti fanno già i conti con orari ridotti e contratti arrivati a scadenza.