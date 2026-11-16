Jeep Wrangler Sarge 2027, due nuovi colori per la serie speciale nei saloni americani

La Jeep Wrangler Sarge 2027 sta arrivando nelle concessionarie statunitensi con due colori in più. Quando Jeep ha presentato la serie speciale, le combinazioni messe in evidenza erano il verde ’41 con tetto bianco e la Bright White con tetto verde. Ora nei saloni sono comparse anche la Granite Crystal Metallic e la Black Clearcoat. I primi esemplari segnalati sono due Willys a quattro porte. Su entrambe il verde ’41 torna sul tetto, attorno alla calandra e sui cerchi.

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Jeep Wrangler Sarge 2027, come cambiano le versioni grigia e nera

La Wrangler Sarge grigio metallizzato è comparsa da Reedman Toll, a Langhorne, in Pennsylvania. Il prezzo riportato dal concessionario è di 59.200 dollari, trasporto incluso. Sulla carrozzeria grigia risaltano il tetto rigido verde a tre elementi e i cerchi da 17 pollici nella stessa tinta. I ganci di traino color bronzo aggiungono un altro dettaglio a contrasto, visibile già guardando la Jeep di fronte.

Per vedere la Black Clearcoat bisogna spostarsi a Cuyahoga Falls, in Ohio, dove Valley Motor City la propone a 59.370 dollari, sempre con il trasporto incluso. Il nero rende ancora più evidente il verde del tetto e delle ruote. È soprattutto di tre quarti che si apprezza la differenza rispetto alla Sarge bianca mostrata al lancio, perché il cofano e le fiancate scure cambiano il colpo d’occhio pur con gli stessi dettagli del pacchetto.

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Entrambi gli esemplari montano il V6 Pentastar da 3,6 litri, con 285 cavalli secondo la specifica statunitense e cambio automatico a otto rapporti. Il pacchetto Sarge comprende anche gli pneumatici BFGoodrich da 33 pollici, il cofano con prese d’aria e le grafiche che richiamano le Jeep militari. Nell’abitacolo il legame con il tema della serie speciale si ritrova negli inserti color cuoio e verde.

Jeep aveva presentato la Sarge a giugno come ottava proposta del programma Twelve 4 Twelve, dedicandola alla Willys MB del 1941. Il pacchetto è previsto sulle Wrangler Willys e Rubicon, con carrozzeria a due o quattro porte. Sul sito americano del marchio figurano ora tutte e quattro le combinazioni. La verde ’41 ha tetto e grafiche bianchi, mentre sulle versioni bianca, grigia e nera sono proprio il tetto e le grafiche verdi a rendere riconoscibile la Sarge.