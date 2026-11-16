Fiat Doblò Panorama Street, look total black e doppio schermo per la nuova serie speciale

Fiat amplia la gamma del Doblò Panorama in Algeria con la Street, una serie limitata assemblata nello stabilimento di Tafraoui, vicino a Orano. Annunciata il 15 novembre, la nuova versione parte da 3.869.000 dinari algerini e si aggiunge alle Cult e Club, che restano a listino. Da fuori si riconosce per la carrozzeria tutta nera. A bordo, invece, le novità riguardano soprattutto gli schermi e gli aiuti al parcheggio.

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Fiat Doblò Panorama Street, cosa cambia nella serie speciale

La tinta scelta per la carrozzeria si chiama Cinema Black. Fiat ha ripreso il nero anche sulle guide delle porte scorrevoli, sul paraurti posteriore e sulle maniglie, queste ultime con finitura lucida. Sul portellone spicca la scritta Street, mentre sopra il lunotto c’è uno spoiler. Completano l’allestimento le barre sul tetto, i vetri posteriori oscurati e i cerchi in lega, da 16 o 17 pollici a seconda della configurazione.

Una volta a bordo, la differenza più evidente è nella plancia. Davanti al conducente c’è un quadro strumenti digitale da 10 pollici, affiancato da un touchscreen della stessa misura per il sistema multimediale Fiat Touch Plus. La telecamera di retromarcia e i sensori posteriori aiutano a gestire gli ingombri del Doblò quando si parcheggia. La dotazione comprende anche fari EcoLED e fendinebbia anteriori.

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Tra i dettagli più pratici c’è il Magic Window, che consente di aprire il lunotto separatamente dal portellone. Per mettere una borsa nel bagagliaio basta quindi sollevare il vetro, anche quando si è parcheggiati vicino a un muro o a un’altra auto. La Street dispone inoltre di airbag frontali e laterali e del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Per la serie limitata, Fiat si rivolge ai clienti che si erano già registrati per acquistare un Doblò Panorama. I concessionari li contatteranno in ordine di iscrizione e proporranno una Cult, una Club o una Street a seconda delle disponibilità. La nuova variante nasce nella stessa fabbrica algerina in cui Fiat produce la Grande Panda e amplia la scelta per le famiglie che cercano un’auto spaziosa con una dotazione più ricca per l’uso quotidiano.