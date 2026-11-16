Nuova Fiat Punto, può riportare in casa Fiat chi è passato alla concorrenza?

Al Salone dell’Auto di Parigi, Arnaud Belloni, amministratore delegato di Fiat, Abarth e Lancia, ha aperto alla possibilità di una nuova Fiat Punto da affiancare alla Grande Panda. Per ora è un’ipotesi, ma le sue parole sollevano una domanda concreta: quanti di quelli che guidavano una Punto e poi hanno cambiato marchio tornerebbero in una concessionaria Fiat?

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Chi ha guidato una Punto per anni oggi potrebbe avere in garage una Clio, una Sandero o una Yaris. È a questi automobilisti che una nuova Fiat Punto potrebbe parlare per primi. Per molti la vecchia utilitaria era l’auto con cui andare al lavoro, accompagnare i figli o partire per il weekend. Il nome può suscitare curiosità e riportare qualcuno in concessionaria. A decidere se quella visita diventerà un ordine saranno il prezzo, lo spazio a bordo e quanto costa usarla tutti i giorni.

Nuova Fiat Punto, quali clienti potrebbe riportare a Fiat

La prima opportunità riguarda chi, al momento di sostituire la propria Punto, ha trovato altrove l’utilitaria che cercava. Una cinque porte compatta, facile da parcheggiare e abbastanza spaziosa per una famiglia, darebbe a Fiat un modo per tornare a competere per quel cliente. Il prezzo delle versioni più vendute sarebbe decisivo. Un listino d’ingresso invitante serve a farsi considerare, ma il confronto con le rivali si fa sul preventivo, quando si aggiungono la motorizzazione e le dotazioni che si vogliono davvero.

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Il render di Mirko Del Prete, MDP Automotive, che accompagna l’articolo, offre una sua interpretazione di come potrebbe apparire oggi la Punto. Sul piano commerciale, una parte della risposta dipenderebbe da quanto spazio Fiat riuscirebbe a ritagliarle accanto alla Grande Panda. Quest’ultima punta su una carrozzeria alta e squadrata. Una Punto più bassa, con le proporzioni di una berlina a due volumi, potrebbe intercettare chi preferisce la forma di un’utilitaria tradizionale.

Per misurarne l’effetto sulle vendite, il dato da guardare sarebbe quanti acquirenti arriverebbero da un altro marchio. Se una parte degli ordini provenisse da persone che altrimenti avrebbero comprato una Grande Panda, la Punto sposterebbe soprattutto vendite da un modello Fiat all’altro. Se invece riportasse in concessionaria chi ha già cambiato marca, contribuirebbe a far crescere le immatricolazioni complessive della casa. E ci sarebbe un secondo pubblico da conquistare, quello di chi oggi compra la sua prima auto e della Punto conosce appena il nome. Per quel cliente, la partita si giocherebbe tutta sul prezzo e su ciò che trova a bordo quando apre la portiera.