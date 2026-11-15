Fiat Panda, oggi il raduno di Garessio: oltre 250 iscritte e un omaggio a Giugiaro

A Garessio, città natale di Giorgetto Giugiaro, oggi si celebra una delle automobili che porta la sua firma. Domenica 15 novembre 2026, il centro di questo borgo in provincia di Cuneo ospiterà il «Panda 141 Day», un raduno riservato alle Fiat Panda di prima generazione. Gli organizzatori hanno registrato oltre 250 iscrizioni e attendono equipaggi provenienti da tutta Italia, oltre che dalla Svizzera e dalla Germania. Nel pomeriggio verrà reso omaggio a Giugiaro, a cinquant’anni dall’avvio del progetto di questa piccola vettura.

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Fiat Panda 141 Day: orari della sfilata e dell’omaggio a Giugiaro

Per vedere le auto da vicino, l’appuntamento è in Piazza Bartolomeo Domenico Indemini. Il raduno è iniziato alle 10:00 e l’accesso è libero per il pubblico. La mattinata è l’ideale per ammirare i veicoli in sosta, prima che le Panda lascino la piazza alle 14:00 per sfilare lungo le vie del centro. Alle 15:00, le autorità di Garessio e di Mezzenile consegneranno un riconoscimento ufficiale a Giugiaro. La giornata si concluderà con un brindisi alle 16:00.

L’evento è organizzato dal Panda Club di Mezzenile, che ha scelto di farlo coincidere con l’ultima giornata della Fiera regionale della castagna di Garessio. Tra gli ospiti del raduno figura lo YouTuber William Jonathan. Tra il ritrovo mattutino e la partenza della sfilata è prevista una pausa pranzo libera; i partecipanti potranno rifocillarsi presso i locali del borgo o agli stand della fiera. Il numero 141, presente nella denominazione del raduno, corrispondeva al codice del progetto avviato nel 1976.

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Foto Fiat

La Fiat Panda fece la sua comparsa sulle strade quattro anni più tardi, nel 1980, e questa prima generazione è stata prodotta fino al 2003. È proprio questo lungo arco temporale a rendere così interessante lo spettacolo in piazza.

Una Panda dei primi anni e un modello di fine carriera possono presentare colori, finiture e dettagli differenti; eppure, basta osservarle di profilo per riconoscere la medesima concezione progettuale. Le fiancate dritte, le ampie superfici vetrate e la parte posteriore quasi verticale fanno comprendere come Giugiaro sia riuscito a ricavare uno spazio abitabile all’interno di una carrozzeria così compatta.