Alfa Romeo, un cambio di gamma più netto del previsto? L’ipotesi Alfetta e il futuro di Giulia e Stelvio

Tra qualche anno, scegliere un’Alfa Romeo potrebbe significare scoprire, in concessionaria, una gamma piuttosto diversa da quella attuale. Come vi abbiamo scritto in molte occasioni, il SUV Tonale avrà un successore, mentre la compatta destinata a raccogliere l’eredità della Giulietta potrebbe adottare una carrozzeria più alta e far rivivere il nome Alfetta. Il cambiamento più profondo, tuttavia, potrebbe riguardare Giulia e Stelvio: la berlina e il SUV occupano attualmente due posizioni distinte nella gamma, ma in futuro potrebbe bastare un unico modello.

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Alfa Romeo: la gamma nei prossimi anni sarà rivoluzionata

Il progetto più definito è quello del successore del Tonale. Stellantis ha annunciato un nuovo SUV di segmento C basato sulla piattaforma STLA Medium, progettata per accogliere diverse tipologie di motorizzazione. La produzione è prevista a Melfi e Santo Ficili ha indicato che il lancio avverrà all’inizio del 2028. Il fatto che il dirigente lo collochi al confine tra i segmenti C e D lascia presagire un’evoluzione significativa del ruolo di questo modello rispetto al Tonale.

Per quanto riguarda l’erede della 147 e della Giulietta, è confermato l’utilizzo della piattaforma STLA One. Stellantis ha annunciato una compatta (hatchback) di segmento C e Santo Ficili ha precisato che l’integrazione delle batterie comporterà una maggiore altezza da terra. La nuova compatta potrebbe dunque presentare proporzioni differenti rispetto alla Giulietta, con una carrozzeria leggermente rialzata. Questa vettura potrebbe rimpiazzare al contempo anche la stessa Junior.

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Alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia suggeriscono il nome Alfetta e una possibile produzione, a partire dal 2030, a Tychy (in Polonia), lo stabilimento dove viene attualmente assemblata la Junior. Il nome, il luogo di produzione e l’anno di lancio restano tuttavia da confermare.

La questione relativa a Giulia e Stelvio rimane, dal canto suo, la più incerta. Le generazioni attuali resteranno in produzione fino alla fine del 2027, mentre Alfa Romeo ha abbandonato il progetto che prevedeva due eredi esclusivamente elettriche. Ficili sta ancora valutando come presidiare il segmento D; tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un modello unico, caratterizzato forse da una carrozzeria a metà strada tra una “fastback” e un crossover.

Tutte queste novià dunque potrebbero rendere il rinnovamento della gamma più radicale del previsto. Con un SUV compatto che si avvicina al segmento D, una possibile Alfetta a baricentro rialzato e un modello unico destinato a raccogliere l’eredità di Giulia e Stelvio, cambierebbe anche la natura stessa dei veicoli proposti dal marchio del Biscione.