Nuova Lancia Montecarlo, la sportiva di Pininfarina rivive in un render

Al Salone di Ginevra del 1975, la Lancia Beta Montecarlo portò nella gamma Beta qualcosa di insolito per il marchio. Era una sportiva a due posti con il motore alle spalle dell’abitacolo, un quattro cilindri bialbero di due litri da 120 CV. Pininfarina ne disegnò la carrozzeria e la costruì a Grugliasco, alle porte di Torino, sia come Coupé sia come Spider con tetto amovibile. Nel 1980 debuttò la seconda serie, che perse il nome Beta e rimase in produzione fino al 1981.

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Nuova Lancia Montecarlo, come la immagina un creatore digitale

La storia della Montecarlo è proseguita anche nelle competizioni. La Beta Montecarlo Turbo si è distinta nel Campionato del Mondo Marche, mentre la stessa sportiva ha fatto da base per la Lancia Rally 037, con la quale la casa torinese ha conquistato il Campionato del Mondo Rally (Costruttori) nel 1983. È proprio da questo legame che deriva gran parte del fascino di un nome rimasto a listino per pochi anni.

Oggi, il digital artist Mike Mickey ha ripreso il concetto, pubblicando sui social la sua interpretazione di una nuova Lancia Montecarlo. Nelle immagini, la coupé sfoggia una carrozzeria color argento, un tetto nero e due lunghe portiere. Di profilo, l’elemento che richiama più fedelmente il modello originale è la griglia situata dietro il finestrino laterale.

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La linea del tetto si protende verso un lunotto fortemente inclinato, mentre ampi cerchi a cinque razze riempiono i passaruota. Sul frontale, la scritta «Lancia» è integrata in una fascia nera. Due segmenti luminosi convergono verso il centro, dove una terza linea scende fino allo stemma. Più in basso, i piccoli gruppi ottici presentano una forma che richiama una freccia. Al posteriore si ritrova lo stesso gioco di linee, questa volta in rosso. Una sottile fascia collega i fanali, mentre un elemento verticale divide visivamente il diffusore scuro.

Un dettaglio curioso emerge anche dai badge posizionati alla base della vettura: nelle viste di tre quarti si legge la dicitura «elettrica», mentre nella vista laterale appare la scritta «benzina» e si notano i terminali di scarico. Mike Mickey ha dunque concepito la sua Montecarlo come un pezzo unico declinato in due interpretazioni. Il tutto è accomunato da un muso basso e da quella presa d’aria situata dietro la portiera che, da sola, basta a evocare il coupé degli anni Settanta.