Stellantis Belvidere: 165 dipendenti tornano a lavoro

165 dipendenti Stellantis che erano stati licenziati quando lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere era inattivo sono tornati a lavorare a tempo pieno questa settimana. I dipendenti supporteranno le operazioni di Mopar, la divisione ricambi e servizi dell’azienda, in un magazzino a Belvidere in Illinois, una comunità a circa 70 miglia a ovest di Chicago.

Stellantis: 165 dipendenti che erano stati licenziati tornano a lavorare a Belvidere

Circa 115 dipendenti stanno già lavorando alla lavorazione dei pezzi da distribuire ai rivenditori nel magazzino situato vicino allo stabilimento. Il resto dei dipendenti sta completando la formazione presso il Chicago Parts Distribution Center a Naperville, Illinois, per poi trasferirsi alla sede di Belvidere la prossima settimana.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trovare opportunità di lavoro a tempo pieno per la forza lavoro di Belvidere”, ha affermato Mark Stewart, COO di Stellantis North America. “Questo è un ottimo primo passo nei nostri piani per ripristinare le attività in questa comunità e fornire posti di lavoro significativi e ben retribuiti con eccellenti benefici per coloro che sono ancora in cassa integrazione e, infine, per molti che vogliono tornare a casa”.

Durante le trattative del 2023, Stellantis e UAW hanno concordato di lanciare una nuova joint venture per impianti di batterie, creare un Mopar Mega Hub e riprendere la produzione nello stabilimento situato a Belvidere. Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares e il sindacato hanno inoltre concordato di eliminare la fascia salariale tra i dipendenti Mopar e i loro colleghi degli stabilimenti di assemblaggio, rendendo la transizione da una posizione in uno stabilimento di produzione a una in un centro di distribuzione di ricambi molto più semplice.

Per lo stabilimento di Belvidere dunque una buona notizia. Ricordiamo che la produzione di Jeep Cherokee nella fabbrica era stata interrotta alla fine dello scorso mese di febbraio e molti dipendenti erano rimasti da allora senza lavoro. Per il futuro di questo stabilimento si dice possa arrivare un nuovo modello che probabilmente sarà un pickup medio che dovrebbe garantire il ritorno alla normalità per i dipendenti del sito produttivo di Stellantis negli Stati Uniti.