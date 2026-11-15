Ferrari Scuderia Spider 16M: la scoperta da sogno all’asta ad Abu Dhabi

Una rara Ferrari Scuderia Spider 16M sarà proposta alla tentazione dei potenziali acquirenti nell’asta di Abu Dhabi del 9 dicembre 2026, gestita dagli specialisti di RM Sotheby’s.

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L’esemplare in catalogo risale al 2009 ed ha percorso appena 3.260 miglia da nuovo (circa 5.246 km). Finito in Rosso Corsa con il Tricolore italiano che scorre come linea di mezzeria, si concede alla vista con note di straordinario appeal. Fra i plus, oltre all’uso limitato fatto nel tempo, anche la certificazione Ferrari Classiche con Red Book. Le stime della vigilia danzano in un range da 700.000 a 850.000 dollari, ossia da 600.000 a 750.000 euro.

Questa Ferrari Scuderia Spider 16M fu consegnata nuova negli Stati Uniti d’America, dove è rimasta fino al 2016. Appartiene a un serie limitata di soli 499 esemplari, oggi sempre più contesi dai collezionisti di tutto il mondo.

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L’auto deriva dalla 430 Scuderia, di cui è la versione scoperta. Qui il fascino è ancora più esotico rispetto alla sorella chiusa. Per lei si è seguito un approccio senza compromessi, che fa sognare ai massimi livelli.

Nonostante i rinforzi strutturali resi necessari dalla configurazione a cielo aperto, questa “rossa” si distingue per una leggerezza sorprendente, a testimonianza dell’attenzione costante degli uomini del “cavallino rampante” per il tema della riduzione del peso. Grazie a una serie di interventi mirati, sulla bilancia si legge un dato inferiore di 80 chilogrammi rispetto alla F430 Spider.

La Ferrari Scuderia Spider 16M messa all’asta ad Abu Dhabi è identificata dal telaio numero 66916. Si presenta in condizioni eccellenti ed è una tentazione coi fiocchi per i collezionisti in cerca di una supercar da sogno.

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Venduta da nuova tramite la concessionaria “The Collection” di Coral Gables, in Florida, l’auto in esame è stata sottoposta a regolare manutenzione presso le sue strutture di assistenza, prima di passare al proprietario successivo, in California, nell’agosto 2014. All’inizio del 2016 è stata ceduta a un altro compagno d’avventura, che l’ha tenuta brevemente. L’anno dopo, infatti, è finita in un nuovo garage statunitense, per poi trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti, dove è rimasta fino ad oggi.

La Ferrari Scuderia Spider 16M è un’auto sportiva di sublime fascino, che cattura ovunque il piacere dei sensi. Il suo stile ha connotati inebrianti, che non sfuggono ai terminali emotivi. In qualche modo, le linee della carrozzeria evocano quelle delle Sport scoperte degli anni romantici dell’automobilismo, ma in una tela di classe che la rende degna dei migliori concorsi d’eleganza. Della F430 Spider esalta lo spirito racing, spingendolo a un livello di ordine superiore.

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Nata per celebrare il sedicesimo titolo mondiale costruttori guadagnato dalla casa di Maranello in Formula 1, la Ferrari Scuderia Spider 16M ne è un degno tributo. Solo 499 gli esemplari prodotti, per una limited edition che si è fissata nella storia del marchio. Il debutto in società di questa “rossa” prese forma nell’ormai lontano 2008. A lei andò subito il primato fra le stradali aperte sulla pista di Fiorano, dove girava su tempi addirittura inferiori a quelli messi a segno dalla mitica F50: il segno del progresso.

Sotto il cofano posteriore libera la sua energia un motore V8 aspirato da 4.3 litri di cilindrata, in grado di sprigionare una potenza massima di 510 cavalli, su un peso a secco di 1.340 chilogrammi. Di riferimento le prestazioni, almeno nel suo tempo storico, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3.7 secondi e una punta velocistica di 310 km/h.

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Anche sulla Ferrari Scuderia Spider 16M, come sulla 360 Challenge Stradale, la ricetta degli uomini del “cavallino rampante” per elevare il profilo prestazionale ed emotivo del modello di partenza (F430 Spider) è stata imperniata, principalmente, su due elementi: superiore potenza e maggiore leggerezza. Il resto lo hanno fatti i progressi tecnici maturati nel tempo e lo studio più accurato della veste aerodinamica.

Fonte | RM Sotheby’s