Ferrari 499P: doppietta in Gara 1 nell’esordio in Asian Le Mans Series

Il debutto della Ferrari 499P nell’Asian Le Mans Series non poteva andare meglio. L’Hypercar del “cavallino rampante” ha messo a segno una magnifica doppietta in Gara 1, nella sfida andata in scena nelle scorse ore sul circuito del Paul Ricard, a Le Castellet (Francia).

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A quanti, giustamente, si stessero chiedendo perché la corsa si sia disputata in Europa e non nella parte orientale del globo, come lascerebbe intendere il nome del campionato, diamo subito la risposta. Il trasloco, per il calendario agonistico 2026/2027, è avvenuto eccezionalmente per le tensioni geopolitiche del Medio Oriente. Così la quindicesima stagione si sta svolgendo per intero nel Vecchio Continente.

La tappa del Paul Ricard è una delle più importanti di questa insolita declinazione del campionato invernale endurance, organizzato dall’Automobile Club de l’Ouest (ACO), stessa federazione che gestisce la celebre 24 Ore di Le Mans. La scelta del periodo permette a team e piloti del FIA WEC e dell’European Le Mans Series di correre e tenersi in allenamento durante la pausa della stagione principale, con due sessioni di gare per tappa.

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Quello delle scorse ore è stato per la Ferrari 499P un debutto coi fiocchi nell’Asian Le Mans Series. Le due Hypercar di Maranello, sul tracciato bagnato di Le Castellet, hanno guadagnato una splendida doppietta in Gara 1.

Il successo è andato alla vettura numero 90 di AF Corse condotta da Luis Pérez Companc e dai piloti ufficiali Yifei Ye e Nicklas Nielsen. Dietro di loro sono giunti i colleghi Roberto Lacorte, Nicola Lacorte e Antonio Fuoco, sulla vettura numero 47 gestita in pista dal team Cetilar Racing.

La trasferta francese è stata buona, fino ad ora, su tutti i fronti per le “belve” del “cavallino rampante”, che si sono messe in luce sin dalle qualifiche, andate in scena in due sessioni nella giornata di venerdì (una per ciascuna delle due gare in programma).

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Qui le Ferrari 499P si sono divise le pole position, con Roberto Lacorte a bordo della numero 47 che è risultato il più veloce per Gara 1 in 1’51″979, mentre per Gara 2 il migliore è stato Luis Pérez Companc sulla numero 90 col tempo di 1’50″794.

La prima sfida, scattata in condizioni di pista umida e poi sempre più bagnata, si è risolta con la già citata doppietta delle auto di Maranello, fra le Hypercar. Nella classe GT3 la migliore delle Ferrari 296 GT3 Evo al traguardo in Gara 1 è stata la numero 50 di AF Corse, protagonista anche della lotta per la vittoria nelle prime fasi di gara con Rafael Duran e Peter. Poi, a causa di alcune vicissitudini, è giunta al traguardo in sesta posizione con David Perel al volante.

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Fonte | Ferrari