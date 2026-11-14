Nuova Alfa Romeo Giulietta Station Wagon, ecco come potrebbe essere una futura familiare

Chi ricorda le familiari del marchio del Biscione penserà certamente alla 156 Sportwagon, presentata al Salone di Ginevra nel 2000. Mantenendo il profilo slanciato della berlina, aggiungeva un portellone posteriore che facilitava il carico dei bagagli. Nel 2006 è arrivata la 159 Sportwagon, ancora più imponente: un modello che ha lasciato il segno. È proprio il disegno della parte posteriore, che si fonde con la fiancata, a distinguere ancora oggi le Sportwagon di Alfa Romeo nel panorama delle familiari italiane.

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Una nuova familiare Alfa Romeo, basata sulla Giulietta: la visione di Tommaso Ciampi

Al momento, il piano di sviluppo di Alfa Romeo non prevede una familiare. Nel segmento C, Stellantis ha confermato l’arrivo di una futura compatta (hatchback) basata sulla piattaforma STLA One, che raccoglierà l’eredità di modelli come la 147 e la Giulietta. È previsto anche un nuovo SUV compatto. L’idea di una Giulietta in versione familiare nasce da una creazione digitale («rendering») firmata da Tommaso Ciampi, realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Il profilo immaginato da Ciampi è particolarmente riuscito: l’auto appare lunga, con una carrozzeria vicina al suolo e una linea quasi orizzontale che integra il portellone posteriore. Il terzo finestrino laterale è affusolato e, verso la coda, il lunotto appare inclinato, sormontato da un piccolo spoiler. La linea di cintura segue la silhouette del veicolo, mantenendo una fiancata pulita e fluida.

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Lo sguardo è immediatamente catturato dal celebre scudetto, incorniciato da un profilo metallico e affiancato da fari sottili. La firma luminosa si allunga verso il centro del frontale, posizionandosi al di sopra di ampie prese d’aria. Di profilo, i cerchi catturano lo sguardo; riprendono il classico design a «cinque fori», tipico di Alfa Romeo.

Attraverso di essi si scorgono le pinze dei freni di colore arancione, che creano un vivace contrasto con la carrozzeria blu. La Sportwagon adotta lo stesso approccio della versione berlina. Il volume posteriore si sviluppa in lunghezza, rivelandosi appieno solo nella parte terminale. Nel complesso, richiama le proporzioni familiari dei modelli 156 e 159, pur sfoggiando un frontale dal design estremamente pulito.