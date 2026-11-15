Nuova Lancia Fulvia HF, un render immagina il ritorno della coupé con il cambio manuale

La denominazione HF Integrale di Lancia è tornata nella gamma e c’è già chi immagina di vederla associata a un altro nome caro agli appassionati del brand italiano. Il digital designer Mike G., creatore di “mike.g.concepts”, ha immaginato una nuova Lancia Fulvia HF. In questo studio di stile indipendente, la coupé si trasforma in una “gran turismo” a due porte, caratterizzata da una linea del tetto ispirata alla 037 e da un dettaglio che, oggi, sorprende più di uno schermo panoramico: un cambio manuale con griglia a vista.

Advertisement

Nuova Lancia Fulvia HF: l’evoluzione della coupé secondo Mike G.

La Fulvia debuttò nel 1963 come berlina a quattro porte. La gamma si arricchì in seguito con le versioni Coupé e Sport, contraddistinte da una carrozzeria di tipo “fastback”. È tuttavia grazie ai rally che la variante HF ha raggiunto una notorietà che ha superato di gran lunga la cerchia dei consueti acquirenti del marchio.

Nel 1972, la Fulvia ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria di Lancia nel Campionato Internazionale Marche (rally). Sebbene la sua produzione sia terminata nel 1976, il legame tra questa piccola coupé e il mondo delle competizioni rimane uno dei più iconici nella storia della casa automobilistica.

Advertisement

Per la sua Fulvia HF, Mike G. ha tratto ispirazione da un’altra Lancia da rally: la 037. Il tetto riprende infatti la linea più allungata di quel modello, modificando le proporzioni rispetto alla Fulvia originale, in cui l’abitacolo si distingueva in modo più netto dal resto della carrozzeria. Il concept è quello di una GT dalle linee pulite, con un profilo che richiama le Lancia da competizione di due epoche differenti.

All’interno, l’elemento più singolare è senza dubbio la leva del cambio manuale, corredata da una griglia che lascia intravedere il percorso delle marce. L’Alcantara riveste parte dell’abitacolo, mentre la strumentazione digitale è disposta attorno al conducente. Gli schermi sono ben presenti e leggibili, ma, in questo design, occupano meno spazio di quanto ci si potrebbe aspettare su un’auto sportiva moderna.

Advertisement

Questo rendering giunge in una fase delicata per il rilancio di Lancia. Nel 2025, il marchio ha venduto meno di 12.000 veicoli, circa il 64% in meno rispetto all’anno precedente. Dopo la Ypsilon, il secondo passo è stato il ritorno della Gamma, presentata al Salone di Parigi 2026 sotto forma di crossover fastback e proposta anche in una versione elettrica, la HF Integrale. È su questi modelli che si gioca il rilancio. Al momento invece una Fulvia di serie non figura nei programmi annunciati da Lancia.