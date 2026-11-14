Alfa Romeo, richiamo in Cina per 1.146 Giulia e Stelvio: il motore può spegnersi in marcia

In Cina si allarga il richiamo per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. L’estensione riguarda 1.146 vetture importate, costruite tra il 25 gennaio 2017 e il 13 giugno 2019. A comunicarlo, il 13 novembre 2026, è stata la SAMR, l’autorità cinese di vigilanza sul mercato. Il problema è nella pompa del carburante a bassa pressione. Su alcuni esemplari, un difetto di progettazione può ridurre la quantità di carburante che arriva al motore e, nei casi più gravi, provocarne lo spegnimento mentre l’auto è in marcia.

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Alfa Romeo Giulia e Stelvio, come funziona il richiamo in Cina

Stellantis aveva già avviato una campagna per lo stesso difetto il 24 luglio 2026. L’avviso di novembre ne amplia il perimetro; l’intervento è disponibile a partire dalla data di pubblicazione. Presso le officine autorizzate, la pompa e il relativo modulo di comando verranno sostituiti con componenti aggiornati. L’operazione è gratuita. Per i veicoli che hanno già beneficiato della sostituzione di tali componenti durante la campagna precedente, l’intervento si considera già completato.

Stellantis Shanghai provvederà a informare i proprietari interessati tramite telefono o SMS. I proprietari che desiderano verificare la propria situazione prima di ricevere tale notifica possono consultare il portale dei richiami della SAMR, utilizzando il numero di telaio del veicolo. Le date indicate nel bollettino si riferiscono all’uscita dei veicoli dalla fabbrica, mentre il numero di telaio consente di identificare con precisione ogni singolo esemplare.

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Il codice di riferimento da tenere a mente è S2026M0143V. Si tratta del codice associato all’estensione di novembre; tale riferimento può essere comunicato anche al servizio clienti di Alfa Romeo in Cina per qualsiasi richiesta di informazioni riguardante la sostituzione dei componenti.

Ricordiamo infine che le attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio resteranno in produzione almeno fino alla fine del 2027, comprese le versioni Quadrifoglio. A ottobre, l’amministratore delegato Santo Ficili ha spiegato che le nuove generazioni erano state pensate come modelli esclusivamente elettrici. La domanda per altre motorizzazioni ha spinto il marchio a rivedere il progetto. Alfa Romeo valuta ora nuove soluzioni per il segmento D.