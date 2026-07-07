Fiat, la fabbrica dei record: Betim compie 50 anni

Nel luglio del 1976, quando la prima Fiat 147 uscì dalla linea di montaggio di Betim, nessuno poteva sapere fino a che punto quella fabbrica avrebbe cambiato la città. Allora Betim era ancora un comune in crescita nell’area metropolitana di Belo Horizonte. Non aveva ancora il volto industriale di oggi, né il peso che avrebbe conquistato negli anni successivi.

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Betim celebra 50 anni di Fiat: dalla prima 147 alla Strada, la fabbrica ha trasformato la città

Lo stabilimento Fiat rappresentà all’epoca una scommessa. Era il primo impianto del marchio costruito fuori dall’Italia e nasceva lontano dai tradizionali centri dell’industria automobilistica brasiliana. Una scelta coraggiosa, che nel tempo avrebbe trasformato il Minas Gerais in uno dei territori più importanti per la produzione di automobili nel Paese.

Cinquant’anni dopo, quella fabbrica continua a scandire il ritmo della città. Oggi dalle linee di Betim esce la Fiat Strada, l’auto più venduta in Brasile da cinque anni consecutivi, insieme ad altri modelli molto diffusi sulle strade sudamericane.

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Ma la storia dello stabilimento non si può raccontare soltanto attraverso le automobili. Dietro ogni modello prodotto ci sono generazioni di lavoratori, famiglie che hanno costruito il proprio futuro attorno alla fabbrica e aziende nate per sostenere un sistema industriale sempre più grande.

Per molti abitanti di Betim, entrare nello stabilimento significò avere finalmente un lavoro stabile. Uno stipendio regolare, la possibilità di comprare una casa, crescere i figli e affrontare il futuro con maggiore serenità. La fabbrica divenne presto una presenza familiare: i cambi turno, il traffico dei camion, gli autobus pieni di operai, il rumore della produzione che accompagnava le giornate.

Fuori dai cancelli, intanto, la città cambiava. Arrivarono nuovi abitanti, aprirono negozi, officine e imprese di trasporto. Si svilupparono aziende di componentistica e servizi logistici. Anche le strade dovettero adattarsi a quel movimento continuo. Collegamenti fondamentali come la BR-381 e la BR-262 furono potenziati per sostenere il passaggio di persone, merci e veicoli.

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Tra gli anni Ottanta e Novanta, Betim rafforzò la propria identità industriale. La crescita economica fu notevole: tra il 1996 e il 2007 il prodotto interno lordo del comune aumentò del 261,5%, secondo un’elaborazione dell’Ipea basata sui dati dell’IBGE.

Dietro quella percentuale c’erano però cambiamenti molto più concreti. Nuovi quartieri, scuole, attività commerciali, servizi e famiglie arrivate da altre parti del Brasile. Nel tempo, l’indice municipale di sviluppo umano raggiunse quota 0,749, raccontando una città diventata più grande, complessa e dinamica.

Oggi il Polo Automobilistico Stellantis di Betim occupa una superficie di 2,2 milioni di metri quadrati, con oltre 900.000 metri quadrati coperti. Può produrre fino a 650.000 veicoli all’anno e impiega più di 17.000 persone.

Attorno al complesso lavorano oltre 400 fornitori diretti e migliaia di addetti dell’indotto. Dalla sua apertura, circa quattro milioni di veicoli costruiti a Betim sono stati esportati in più di trenta Paesi.

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Da quelle linee sono usciti modelli che hanno segnato epoche diverse. La Fiat 147, la Uno, la Palio e la Strada sono entrate nella vita quotidiana di milioni di brasiliani. Per alcuni sono state la prima auto di famiglia. Per altri, il mezzo usato ogni mattina per andare al lavoro, fare consegne o tenere in piedi una piccola attività.

Fiat ha costruito il proprio rapporto con il Brasile proprio partendo da queste esigenze. Le vetture nate a Betim sono state pensate per affrontare grandi distanze, strade difficili e utilizzi molto diversi tra loro.

La Fiat Strada è forse il simbolo più chiaro di questo legame. È un veicolo nato per il lavoro, ma diventato nel tempo anche un’auto per la vita di tutti i giorni. La usano artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e famiglie. È cambiata, si è modernizzata e ha introdotto nuove tecnologie, senza perdere quella praticità che l’ha resa così popolare.

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Oggi a Betim vengono prodotti Fiat Argo, Mobi, Pulse, Fastback, Fiorino e Strada, oltre al Peugeot Partner Rapid. Nello stabilimento convivono robot, sistemi digitali e lavoro manuale, mentre migliaia di persone continuano ogni giorno una storia iniziata mezzo secolo fa.