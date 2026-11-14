Nuova Alfa Romeo Duetto, BottegaFuoriserie potrebbe riportare in vita la spider?

Alfa Romeo Duetto è sicuramente una delle auto più emblematiche tra quelle portate sul mercato dal Biscione nel corso della sua lunga storia. La 1600 Spider si distinse al Salone di Ginevra del 1966 per una linea riconoscibile al primo sguardo. Pininfarina ne disegnò un muso basso e una coda che si assottigliava verso il centro, caratteristiche che le valsero il soprannome di «osso di seppia».

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Poi arrivò il cinema: nel film Il laureato (The Graduate), Dustin Hoffman è al volante di una Duetto rossa, un’immagine che contribuì a far conoscere questa spider anche oltreoceano. La sua carriera è proseguita fino al 1994, articolandosi in quattro serie e raggiungendo oltre 124.000 esemplari venduti.

Nuova Alfa Romeo Duetto: la visione di Bruno Callegarin

A sessant’anni dal suo debutto, una biposto ispirata alla Duetto potrebbe trovare spazio all’interno del programma BottegaFuoriserie. Dopo la 33 Stradale, Alfa Romeo ha annunciato un altro modello in serie limitata, la cui identità resta ancora da svelare. Per il momento, dunque, una nuova spider rimane solo un’ipotesi. Una piccola serie, tuttavia, permetterebbe di far rivivere questo nome su un’auto da collezione.

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Nel frattempo, il designer digitale indipendente Bruno Callegarin ha recentemente svelato sui social media la sua personale interpretazione della spider. Battezzato «Alfa Romeo Duetto Concept (2028)», il progetto viene descritto dal suo autore come «un incontro perfetto tra la gloriosa tradizione del Biscione e una visione futuristica del design automobilistico». Per il suo concept, Callegarin ha scelto il 2028 come orizzonte temporale.

È osservandola di profilo che si coglie più facilmente lo spirito della Duetto. Il lungo cofano attira lo sguardo verso il parabrezza inclinato, mentre la linea della carrozzeria si abbassa dietro i due sedili. La fiancata si allarga sopra la ruota posteriore, dove spicca uno dei cerchi color bronzo che sfoggia il celebre motivo a cinque fori. La scritta Duetto si trova subito dietro il passaruota anteriore.

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All’anteriore, lo scudetto scende quasi fino alla base del paraurti, mentre i proiettori si assottigliano verso i parafanghi. Per la parte posteriore, Callegarin si è concesso maggiore libertà. Le “spalle” sono più larghe rispetto a quelle della spider storica e i gruppi ottici disegnano una linea spezzata ai lati dello stemma Alfa Romeo. Più in basso, il diffusore scuro e i due terminali di scarico trapezoidali conferiscono alla coda un aspetto decisamente più sportivo.