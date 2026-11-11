Opel Corsa GSE vince il ‘Golden Steering Wheel 2026’

La nuova Opel Corsa GSE si è aggiudicata il Golden Steering Wheel 2026. La vettura di Opel ha superato la Cupra Raval aggiundicandosi il premio: il risultato è stato di 4.261 punti contro 4.245. Al modello sportivo elettrico di Opel sono bastati 16 punti di vantaggio per aggiudicarsi il premio “Volante d’Oro 2026” nella categoria delle utilitarie. La Renault Twingo E-Tech ha conquistato il terzo posto con 4.070 punti. Per Opel si tratta del secondo successo consecutivo in questa categoria, dopo la vittoria ottenuta dalla Mokka GSE nel 2025.

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Opel Corsa GSE: ecco come ha convinto la giuria del “Volante d’Oro”

I lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag hanno determinato quali modelli accedere alla fase finale. Successivamente, è toccato alla giuria testare i veicoli sul circuito del Lausitzring. La Corsa ha convinto in particolare per la sua capacità di spunto, la reattività del motore e l’agilità in curva. Anche la visibilità e la posizione di guida sono state prese in considerazione nella valutazione: due aspetti fondamentali in ogni situazione di guida.

La GSE ha gli stessi 281 CV e 345 Nm della Mokka GSE, ma sulla Corsa bastano 5,5 secondi per arrivare a 100 km/h da fermo. È il tempo più basso tra le Opel attualmente in produzione. La velocità massima è di 180 km/h. L’assetto è ribassato e il differenziale autobloccante meccanico Torsen aiuta a scaricare la potenza a terra in uscita di curva. Anche il suono cambia durante la guida. Opel ne ha sviluppato uno specifico per la Corsa GSE, che varia con la velocità e l’accelerazione. In Italia, il modello è ordinabile a partire da un prezzo di 36.290 euro.

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Nell’utilizzo quotidiano, la vettura offre la stessa capacità di carico delle altre varianti elettriche della Corsa: con gli schienali dei sedili posteriori ripiegati, si ottiene uno spazio fino a 1.042 litri. La dotazione di serie include sedili anteriori e volante riscaldabili, oltre a una telecamera posteriore a 180 gradi. Grazie alla funzione V2L, la batteria dell’auto può inoltre alimentare dispositivi esterni.

Robin Hornig, caporedattore di Auto Bild, ha riscontrato nel comportamento della Corsa in curva un richiamo all’esperienza di Opel nei rally. Florian Huettl, CEO del marchio, ha sottolineato che i modelli GSe sono stati sviluppati proprio per trasferire tali prestazioni in veicoli adatti all’uso quotidiano. Nei 50 anni di storia del premio, Opel ha conquistato 23 “Volanti d’Oro” (Goldene Lenkräder), sei dei quali dal 2020 a oggi. Il primo riconoscimento è stato ottenuto dal marchio nel 1978 per la Senator A.