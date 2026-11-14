Fiat cresce in Algeria, Stellantis sceglie Algeri per guidare dieci mercati africani

Dal 1° novembre 2026, Algeri è il punto di riferimento di Stellantis per dieci mercati africani. Da qui il gruppo coordina le attività in Algeria, Libia, Tunisia, Mauritania, Senegal, Benin, Burkina Faso, Ciad, Niger e Mali. A occuparsene è Raoui Beji, che dal giugno 2024 presiede il consiglio di amministrazione di Stellantis Algérie. Intanto, vicino a Orano, il gruppo sta ampliando la fabbrica Fiat di Tafraoui per arrivare a una capacità di 135.000 vetture l’anno.

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Stellantis in Algeria: lo sviluppo dello stabilimento Fiat di Tafraoui

Lo stabilimento ha aperto i battenti nel dicembre 2023. Nel corso del primo anno completo, dalle linee di produzione sono uscite circa 17.000 vetture. Nel 2025, tale cifra ha raggiunto le 53.000 unità, più del triplo, attestandosi a circa 7.000 unità dall’obiettivo fissato per quell’anno. Nel maggio 2026, il sito di Tafraoui ha superato la soglia dei 90.000 veicoli prodotti dall’apertura. Si tratta, peraltro, del volume che il gruppo punta a produrre nel solo 2026. Secondo Auto Infos, la transizione dalla Fiat 500 alla Grande Panda, unita al ritardo di quest’ultima nell’arrivo sul mercato algerino, rendono incerto il raggiungimento di tale obiettivo.

Il piano presentato ad aprile prevede l’ampliamento dei reparti di saldatura e assemblaggio, nonché la realizzazione di un nuovo impianto di verniciatura. Stellantis stima che questo ampliamento potrebbe generare oltre mille posti di lavoro, sia all’interno dello stabilimento che presso le aziende fornitrici. Il gruppo ha già annunciato un accordo con un fornitore algerino per alcuni componenti stampati e punta a superare il 30% di integrazione locale entro la fine del 2026.

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Attualmente, a Tafraoui vengono prodotte la Fiat Doblò e la Grande Panda. Per quanto riguarda la Grande Panda, i componenti e i sottoinsiemi arrivano separatamente e vengono assemblati in loco; lo stabilimento si occupa inoltre della saldatura e della verniciatura della carrozzeria. Grazie all’ampliamento dei reparti produttivi, le aziende algerine potrebbero ricevere un maggior numero di commesse, incluse quelle relative alle fasi che precedono l’assemblaggio finale.

Anche Opel ha in programma un impianto automobilistico destinato al mercato algerino. A luglio, il marchio ha siglato un protocollo d’intesa con AGM Holding Company in vista della futura produzione di motori. Parallelamente, Stellantis prosegue i propri investimenti a Kénitra, in Marocco. Con dieci mercati ormai coordinati da Algeri, resta da stabilire se i modelli Fiat prodotti a Tafraoui saranno commercializzati anche negli altri nove Paesi e, in tal caso, quando avranno inizio le esportazioni.