Citroën 2 CV 007: 45 anni fa l’utilitaria debuttava nel mondo di James Bond

Sono passati 45 anni dal debutto cinematografico della Citroën 2CV sul set del film “Solo per i tuoi occhi”, dodicesimo capitolo della saga di James Bond. In quella pellicola del 1981, il ruolo dell’agente 007 era interpretato da Roger Moore, che divise lo schermo con l’attrice francese Carole Bouquet, nel ruolo dell’affascinante Melina Havelock.

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I due, a un certo punto della narrazione, salirono a bordo di una Citroën 2 CV 6, di colore giallo, protagonista di uno spettacolare inseguimento. Quella scena divenne una delle più memorabili dell’intera serie di 007.

Grazie alla presenza sul piccolo schermo, nel mitico film, la vettura francese rafforzò ulteriormente la sua immagine, già piuttosto radicata nell’immaginario collettivo.

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La Citroën 2 CV è una delle auto più iconiche di sempre ed ha avuto un grande impatto sulla cultura pop. Questa utilitaria fu prodotta dal 1948 al 1990. Sviluppata nel secondo dopoguerra (grazie anche al contributo del designer italiano Flaminio Bertoni), ebbe il merito di motorizzare la popolazione rurale e operaia francese.

Spartana e leggera (circa 550 kg), la Citroën 2 CV era pure sbarazzina nel look. Il compito di spingerla era assegnato a un piccolo motore bicilindrico raffreddato ad aria. Straordinaria l’escursione delle sospensioni: in curva sembrava quasi che l’auto stesse per capovolgersi.

Foto Stellantis

La Citroën 2 CV ha travalicato il concetto di mezzo di trasporto, diventando un fenomeno sociale, in aperta contrapposizione con lo sfarzo degli status symbol. Per il suo spirito ribelle, fu l’auto simbolo del movimento hippie. Richiama ancora oggi l’idea della spensieratezza e del distacco dagli schemi.

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Nella sua semplicità si è ritagliata uno spazio nella storia dell’automobile, come simbolo di libertà e semplicità. Diverse le presenze cinematografiche, su tutte quella nel film “Solo per i tuoi occhi“. I suoi fotogrammi hanno consegnato alla storia uno degli inseguimenti più belli di tutti i tempi.

Su strade ripide e tortuose, la Citroën 2 CV si rese protagonista di una serie di ribaltamenti, sbandate, salti e acrobazie, in netto contrasto con i potenti veicoli solitamente associati all’agente britannico più famoso al mondo.

Tre esemplari furono allestiti ad hoc per il lungometraggio, nel Regno Unito. L’obiettivo? Migliorare la robustezza e le performance dell’auto di partenza. Sotto il cofano motore fu messo un cuore diverso da quello standard. Qui ad animare le danze provvedeva un’unità a quattro cilindri contrapposti da 1.015 centimetri cubi.

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Per onorare la liaison con la settima arte, la casa automobilistica francese lanciò, negli stessi giorni di uscita del film, la Citroën 2 CV 007, un’edizione celebrativa che metteva a frutto il vento della fama. Di questa ci siamo occupati in un precedente articolo, al quale rimandiamo per gli approfondimenti. In tale veste il modello fu prodotto in 800 nello stabilimento di Levallois.

Foto Stellantis

Fonte | Stellantis