Fiat Koala, un render immagina la futura E-Car italiana con un look da crossover

Carrozzeria color azzurro, tetto nero e passaruota ben definiti. È così che Sezer Design, un creatore digitale indipendente, immagina la Fiat Koala in un rendering pubblicato sui social network nelle ultime ore. Le immagini mostrano la sua visione della futura auto elettrica che Fiat produrrà a Pomigliano d’Arco, con il probabile contributo di Leapmotor allo sviluppo. Per quanto riguarda il nome “Koala”, già registrato da Fiat, resta ancora da confermare se sarà quello definitivo per il modello di serie.

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Fiat Koala, come appare nel rendering di Sezer Design

In questo render vista di profilo, la Koala presenta cinque porte, maniglie a filo carrozzeria e una parte posteriore quasi verticale. Le protezioni nere attorno ai passaruota e lungo le fiancate, i grandi cerchi bicolore e le barre sul tetto color argento le conferiscono l’aspetto di un piccolo crossover.

All’anteriore, i fari rettangolari dagli angoli arrotondati sono collegati da una fascia nera che integra una firma luminosa, sovrastando il logo Fiat e un piccolo tricolore. Questo motivo si ritrova anche al posteriore, dove i fanali rossi incorniciano la scritta “Koala” sul portellone.

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L’abitacolo è forse l’elemento più sorprendente per un veicolo concepito come un’auto elettrica accessibile. Sezer Design ha optato per sedili color cuoio, una plancia rivestita in tessuto chiaro e una fascia scura che ospita la strumentazione digitale e lo schermo centrale. Più in basso si trovano comandi fisici e due manopole dedicate alla climatizzazione. Sulla console centrale, vicino al bracciolo, il selettore del cambio è costituito da una serie di pulsanti.

L’avvio della produzione è previsto a partire dal 2028. Durante l’assemblea dell’Anfia, Antonio Filosa ha menzionato questo veicolo elettrico tra i progetti su cui collaboreranno Stellantis e Leapmotor. Resta ancora da definire quale sarà il contributo del partner cinese alla piccola Fiat, che dovrebbe condividere la base tecnica con la futura Citroën 2CV e affiancare la Pandina ibrida all’interno della gamma.

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Tra le ipotesi finora avanzate, si parla di una batteria da circa 30 kWh, capace di offrire un’autonomia nell’ordine dei 200 km, prendendo come riferimento la Citroën ë-C3 Urban Range. Anche il prezzo, stimato intorno ai 15.000 euro, rimane per ora un’ipotesi.