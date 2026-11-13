Stellantis, nuovo stop a Melfi il 16 e 17 novembre: l’UGL chiede garanzie sul lavoro

La produzione presso lo stabilimento Stellantis di Melfi sarà sospesa lunedì 16 e martedì 17 novembre 2026. A renderlo noto è stata Florence Costanzo, segretaria regionale del sindacato UGL Metalmeccanici per la Basilicata, a seguito di una comunicazione da parte della direzione aziendale. Il sindacato chiede un confronto con il gruppo per conoscere i volumi previsti per il sito lucano, nonché le garanzie che Stellantis intende offrire ai lavoratori. L’UGL esprime preoccupazione per il ripetersi di tali fermi e per il loro impatto sulla pianificazione delle attività.

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Stellantis Melfi: il sindacato chiede chiarimenti su volumi e investimenti

«Siamo di fronte all’ennesimo stop, che non possiamo più considerare come una semplice riorganizzazione della produzione», ha dichiarato Costanzo. Secondo la segretaria regionale, ogni interruzione rende più complessa la pianificazione dei mesi a venire per i dipendenti e le loro famiglie. Il sindacato vuole sapere come gli annunci relativi ai nuovi modelli si tradurranno in giornate di lavoro effettive, quali investimenti verranno realizzati e quali prospettive occupazionali possano attendersi i lavoratori.

La situazione coinvolge anche le aziende della filiera, la cui organizzazione del lavoro dipende dall’attività dello stabilimento. Quando l’assemblaggio procede in modo irregolare, l’incertezza si estende anche ai fornitori e ai loro dipendenti. Per questo motivo, l’UGL chiede a Stellantis una pianificazione che garantisca la continuità dell’intera catena produttiva. Secondo il sindacato, saranno i volumi reali e la capacità di organizzare le attività su un orizzonte che vada oltre la semplice scadenza del prossimo fermo a fare la differenza.

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Costanzo ha sottolineato l’importanza cruciale di questo stabilimento di Stellantis per l’economia e l’occupazione in Basilicata. Nella sua richiesta rivolta alla direzione, il sindacato lega la salvaguardia dei posti di lavoro a due fattori concreti: gli investimenti e i volumi di produzione. Da ciò dipende anche la capacità delle aziende che gravitano attorno al sito di pianificare le proprie attività.

L’UGL Metalmeccanici Basilicata continuerà a monitorare la situazione e chiede un confronto diretto con l’azienda. Sono state annunciate due giornate di sospensione dell’attività. Le risposte attese dal sindacato riguardano un arco temporale più ampio, in particolare per quanto concerne i ritmi produttivi dello stabilimento di Melfi nei mesi a venire e le garanzie che il gruppo è disposto a offrire ai lavoratori.