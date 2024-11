Stellantis: Xavier Duchemin nuovo vicepresidente della supply chain globale

Xavier Duchemin ha preso il posto di Yves Caracatzanis come vicepresidente della supply chain globale di Stellantis. Duchemin lascia il suo incarico di direttore operativo per la regione Eurasia del gruppo. Caracatzanis ha ricoperto il ruolo per tre anni, dopo essere passato dalla presidenza e CEO di Avtovaz nel 2021. In precedenza, ha lavorato per oltre 25 anni presso il Gruppo Renault, ricoprendo vari ruoli nell’ambito della supply chain, logistica e ingegneria.

Duchemin è in Stellantis da quasi quattro anni, essendo entrato come COO per l’Eurasia nel febbraio 2021. In precedenza ha lavorato nelle vendite presso Opel in Germania, di proprietà di Stellantis dal 2017. In precedenza ha ricoperto ruoli di marketing e comunicazione presso PSA Peugeot Citroën. Ha iniziato la sua carriera in Citroën nel 1991 ed è stato amministratore delegato per Citroën Austria tra il 2003 e il 2005 e per Citroën UK tra il 2005 e il 2008.

La nomina di Duchemin arriva dopo una significativa riorganizzazione interna in Stellantis, che ha coinvolto le divisioni della supply chain e logistica. Negli ultimi anni, il gruppo ha concentrato i suoi sforzi nel rafforzare la resilienza della sua catena di approvvigionamento, cercando di integrare meglio gli acquisti con la logistica. Mercedes Figueroa, vicepresidente della logistica per il Nord America, ha spiegato che questo approccio ha facilitato una comunicazione più attiva con i fornitori di servizi. Ora, le divisioni di approvvigionamento, ingegneria e progettazione collaborano sin dall’inizio dei processi per ottimizzare l’intera logistica, come discusso durante la conferenza Automotive Logistics and Supply Chain Global a Dearborn in Michigan.

Tuttavia, la logistica è ora allineata con la produzione, la divisione logistica risponde al responsabile della produzione, Arnaud Deboeuf. A settembre l’azienda ha inoltre annunciato che Parag Sharma ha lasciato Daimler Truck India per entrare a far parte di Stellantis in qualità di responsabile degli acquisti globali e della catena di fornitura per India e Asia Pacifico (IAP).