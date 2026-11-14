Leapmotor, ottobre da record in Germania con quasi 3.700 immatricolazioni

Con quasi 3.700 auto immatricolate, ottobre 2026 è stato il mese migliore per Leapmotor in Germania. Il marchio cinese ha quasi quadruplicato il risultato dell’ottobre 2025, registrando una crescita di poco inferiore al 290%. Secondo i dati dell’Autorità federale tedesca per i trasporti, la sua quota di mercato nel segmento delle auto nuove ha superato leggermente l’1,4%. Questo risultato è stato trainato principalmente dai veicoli elettrici a batteria, con circa 3.550 unità in un solo mese.

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Leapmotor B10 e T03 alla guida della crescita in Germania

La B10 è stata il modello Leapmotor più immatricolato in Germania nel mese di ottobre. Con circa 1.500 unità, questo SUV del segmento C ha chiuso il mese davanti a tutti gli altri modelli elettrici di marchi cinesi. Subito dietro, all’interno della gamma Leapmotor, troviamo la T03. Questa city car ha raggiunto circa 1.050 immatricolazioni. Insieme, rappresentano poco meno di sette auto su dieci per il marchio. La gran parte del risultato deriva quindi da due veicoli molto diversi per dimensioni e utilizzo: un SUV compatto e una piccola vettura pensata per la città.

La spinta impressa dalla B10 e dalla T03 ha permesso a Leapmotor di conquistare il primo posto tra i marchi cinesi di veicoli elettrici a batteria in Germania. Nella classifica generale, che include tutti i marchi, Leapmotor è entrata nella top 10. Questo è uno degli aspetti sottolineati da Martin Resch, direttore generale di Leapmotor Germania. Per i mesi a venire, il dirigente punta anche sulla B05 e sulla B03X, alle quali si aggiungerà la B03.

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Sarà l’occasione per vedere in che misura questi nuovi modelli contribuiranno ai volumi di vendita, attualmente sostenuti principalmente dalla B10 e dalla T03. Da gennaio a ottobre 2026, Leapmotor ha superato le 19.700 immatricolazioni in Germania, segnando un incremento del 266% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’incidenza del mese di ottobre si riflette anche nel bilancio da inizio anno: quasi una Leapmotor su cinque, tra quelle immatricolate nei primi dieci mesi del 2026, è stata registrata proprio durante questo mese da record.