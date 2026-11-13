Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, 64.000 km e oltre 41.000 dollari persi: quanto l’ha pagata il nuovo proprietario

Negli Stati Uniti, con un budget da Toyota Camry nuova, qualcuno si è portato a casa una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio del 2020. L’asta si è chiusa l’11 novembre 2026 su Cars & Bids, quando l’offerta è arrivata a 38.750 dollari. Sul contachilometri c’erano circa 64.400 chilometri. L’adesivo di fabbrica, conservato insieme ai documenti dell’auto, riportava un prezzo da nuova di 80.340 dollari. In sei anni la differenza è stata di 41.590 dollari, circa il 52% del valore iniziale.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la storia dell’esemplare venduto all’asta

Prima di arrivare in Nebraska, dove ha oggi il titolo di proprietà, questa Giulia era stata immatricolata in Florida. Il venditore l’aveva comprata nel novembre 2024 e ci aveva percorso circa 16.000 chilometri. Dal rapporto allegato all’annuncio non risultavano incidenti né incongruenze nel chilometraggio. Le imperfezioni segnalate erano quelle che si possono trovare su un’auto usata ogni giorno, con qualche segno nell’abitacolo e una piccola ammaccatura sulla portiera anteriore sinistra.

La tonalità «Rosso Alfa» è presente di fabbrica, mentre la verniciatura color bronzo dei cerchi da 19 pollici è stata aggiunta in un secondo momento, così come l’oscuramento dei cristalli e la rimozione delle scritte sul cofano del bagagliaio. Inoltre, il proprietario ha fatto sottoporre la carrozzeria a un trattamento di ripristino e ha fatto applicare una pellicola protettiva. Il tetto e il diffusore posteriore sono realizzati in fibra di carbonio. L’abitacolo presenta rivestimenti in pelle e Alcantara, sedili riscaldabili (anche nella parte posteriore) e un impianto audio Harman Kardon.

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A spiegare buona parte dell’interesse per questa berlina è il 2.9 V6 biturbo. Nella versione americana sviluppa 505 hp, circa 512 CV, e 600 Nm. Il cambio automatico a otto rapporti manda la coppia alle ruote posteriori. Da ferma, la Quadrifoglio raggiunge le 60 miglia orarie in 3,8 secondi, pari a circa 97 km/h, e arriva a 307 km/h.

Le ricevute permettono di seguire anche la manutenzione recente. Olio e filtro sono stati cambiati nell’aprile 2025 e di nuovo un anno dopo, a circa 60.300 chilometri. Nel maggio 2025 erano state sostituite le pastiglie davanti e dietro, con il cambio del liquido dei freni e l’allineamento delle quattro ruote. Tra i lavori precedenti figurano un fanale posteriore e le barre stabilizzatrici.

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Per una Quadrifoglio con un chilometraggio simile, sul mercato americano si parla di 42.000–45.000 dollari e oltre. Questa è stata aggiudicata 3.250 dollari sotto la soglia dei 42.000. Per dare un riferimento al paragone iniziale, una Camry XSE del 2027 parte da 36.100 dollari, 2.650 in meno rispetto al prezzo battuto all’asta per la Giulia.