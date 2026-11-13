Fiat Argo X, la prima foto degli interni mostra cosa cambia rispetto alla Grande Panda

Dall’esterno, la Fiat Argo X ricorda molto da vicino la Grande Panda. Tuttavia, basta osservare la plancia per rendersi conto che i due veicoli seguono strade diverse. Dopo la diffusione delle immagini ufficiali della carrozzeria, una foto pubblicata su Instagram dall’account @fiatargoclub offre un primo sguardo all’abitacolo del modello destinato al Brasile. La novità risiede principalmente nelle colorazioni: a differenza del blu che caratterizza la Grande Panda europea, l’Argo X ritratta in foto abbina superfici scure a inserti chiari sulla plancia.

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Fiat Argo X: una plancia più sobria per il Brasile

La differenza più evidente si riscontra attorno allo schermo centrale. Sulla Grande Panda, la cornice ovale richiama la pista di prova situata sul tetto del Lingotto e integra la piccola sagoma di un panda.

Nella foto dell’Argo X, il touchscreen presenta una cornice più semplice, in cui il riferimento alla pista torinese lascia il posto a un design più lineare. Anche i pannelli delle portiere appaiono più sobri, privi del motivo in rilievo presente sulla versione europea.

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È soprattutto l’accostamento tra la plancia scura e gli inserti chiari a ricordare le Fiat Grizzly e Grizzly Fastback. Al contrario, la Grande Panda punta sulla plastica blu “Lapolen Ecotek”, ricavata da contenitori per bevande riciclati, e su richiami alla Panda originale. La foto dell’Argo X mostra una sola configurazione; resta da vedere come varieranno colori e rivestimenti a seconda dei livelli di allestimento.

Sono previste differenze anche sotto il cofano. Per il Brasile è atteso un 1.0 FireFly flex, abbinato a un cambio manuale a cinque marce. La potenza indicata è di 71 CV a benzina e 75 CV a etanolo, due carburanti che il motore può utilizzare.

A questo dovrebbe affiancarsi il 1.0 turbo T200 da 116 CV, con sistema mild hybrid a 12 volt e cambio automatico CVT. La Grande Panda europea segue una strada diversa, con il 1.2 a benzina da 100 CV, l’ibrida da 110 CV e una versione completamente elettrica.

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La Fiat Argo X sarà prodotta a Betim, nello stabilimento brasiliano di Stellantis dove Fiat l’ha presentata al proprio personale. Le immagini ufficiali avevano già messo in risalto la nuova colorazione “Verde Pistacchio” e la firma luminosa a forma di X. La foto dell’abitacolo offre un primo elemento concreto per comprendere quanto sarà evidente la parentela con la Grande Panda una volta aperta la portiera.