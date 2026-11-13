Peugeot racconta la saga GTi in un libro, dalla 205 alla nuova E-208 elettrica

Dai 105 CV della prima Peugeot 205 GTI ai 281 CV della E-208 GTi sono trascorsi oltre quarant’anni. Peugeot ripercorre questo arco temporale in un libro, pubblicato a poche settimane dal Salone dell’Auto di Parigi 2026, dove la casa automobilistica ha dedicato al nuovo modello sportivo elettrico un’intera giornata presso il proprio stand. Il volume, intitolato “La saga della Peugeot GTi”, racconta l’evoluzione nel tempo delle vetture sportive compatte del marchio del Leone.

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Peugeot GTi, dalla 205 Turbo 16 alla nuova E-208

La 205 è il punto di partenza di una storia che passa per la 309, la 308 e la 208. Il libro allarga lo sguardo anche alle versioni sportive di 106, 306, 206 e 207, che a seconda dell’epoca e del mercato hanno portato sigle come RC, S16, GT o GTi. È un modo per ritrovare auto che gli appassionati ricordano con nomi diversi, anche quando occupavano un posto simile nella gamma Peugeot.

Oltre ai modelli di serie, viene dato spazio alle versioni da competizione. La 205 Turbo 16 funge da trait d’union tra il passato nei rally e il Salone di Parigi 2026; è stata infatti proprio lei a ispirare la concept car E-T16, esposta accanto alla E-208 GTi.

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Questi due veicoli illustrano diverse sfaccettature di una stessa storia: la concept car perpetua l’eredità della 205 da competizione, mentre la E-208 riprende la sigla GTi su una compatta stradale, ora dotata di motorizzazione elettrica. L’opera si apre con un editoriale di Alain Favey, direttore generale di Peugeot, e una prefazione di Julien Fébreau, commentatore di Formula 1 su Canal+.

Alain Favey inserisce il ritorno della GTi nella storia delle compatte della “Serie 2” che, a partire dalla 205, occupano un ruolo centrale nella gamma del Leone. Julien Fébreau, dal canto suo, fa leva sui ricordi di chi è cresciuto con queste vetture per spiegare perché tale sigla mantenga intatto il suo significato, anche a distanza di decenni.

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Il volume dedicato alla saga delle Peugeot GTi conta 132 pagine e 132 fotografie. È disponibile in francese e in inglese sullo store Peugeot Lifestyle, al prezzo di 35 euro.