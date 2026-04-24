La nuova Citroën ë-C3 “Urban Range” rende l’elettrico ancora più accessibile

Citroën compie un altro passo in avanti nella volontà di rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile a un pubblico più vasto, è questo il caso della Citroën ë‑C3 “Urban Range” che rimane fedele a quell’approccio pragmatico da sempre caratteristico di Citroën. Fino al prossimo 30 aprile, questa nuova caratterizzazione della Citroën ë‑C3 può essere acquistata in promozione a 18.900 euro.

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Progettata specificamente per rispondere alle esigenze dell’utilizzo quotidiano, soprattutto in città, la Citroën ë‑C3 “Urban Range” adotta una batteria di tipo LFP da 30 kWh di capacità per un’autonomia che si attesta su oltre 200 chilometri percorribili con una singola ricarica nel Ciclo WLTP. Il dato tuttavia cresce fino ai 300 chilometri percorribili in ambiente strettamente urbano, fornendo una risposta reale all’utilizzo giornaliero. Il propulsore è relativo a un’unità elettrica da 113 cavalli di potenza che permette un comportamento fluido e reattivo, perfetto per un migliore approccio nel traffico cittadino. Coerente con il DNA Citroën, ë‑C3 “Urban Range” unisce l’ampia disponibilità di spazio a bordo, comfort e semplicità d’utilizzo, ovvero tutti quegli elementi centrali del progetto della nuova generazione di C3 pensata sin dall’inizio per essere “l’auto per tutti”. La ricarica risulta intuitiva sfruttando anche la possibilità di ricarica rapida in corrente continua fino a 30 kW.

La transizione energetica secondo il costruttore francese passa anche dalla Citroën ë‑C3 “Urban Range”

La nuova Citroën ë‑C3 “Urban Range” rappresenta una proposta fortemente concreta in quel processo di transizione energetica del marchio, combinando tecnologia, affidabilità e accessibilità dal punto di vista dei prezzi di listino. La nuova generazione di C3 elettrica si può avere a partire dall’allestimento YOU che si inserisce coerentemente nella strategia di elettrificazione del costruttore francese di casa Stellantis, ovvero quella che passa anche dalla Citroën Ami nel caso della micro mobilità urbana e dalla ë‑C3 con autonomia da 320 chilometri per le percorrenze più lunghe. Una proposta praticamente completa se consideriamo anche la nuova C5 Aircross che nella variante elettrica permette di percorrere fino a 670 chilometri con una singola ricarica.

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Con la nuova Citroën ë‑C3 “Urban Range” il costruttore francese intende rafforzare il proprio posizionamento nella mobilità elettrica proposta a prezzi accessibili. Vanno verso questa direzione i risultati ottenuti anche da noi in Italia dove Citroën risulta stabilmente sul podio se consideriamo i veicoli alimentati da propulsori elettrici in ogni Segmento in accordo con una quota dell’8% tra le passenger car, in crescita di 2,7 punti rispetto a marzo dello scorso anno. Al centro di questi riscontri risiede proprio la nuova ë-C3, che è il modello elettrico più venduto nel suo Segmento di riferimento, in continuità con il primato raggiunto a fine 2025. Bene anche il nuovo SUV ë-C3 Aircross, che conquista la prima piazza tra i modelli completamente elettrici del suo Segmento.

Citroën mette inoltre a disposizione un’offerta commerciale molto interessante, grazie alla disponibilità di ben 8 anni di garanzia derivanti dal programma Citroën We Care. La rinnovata strategia di customer experience assicura una copertura speciale per ogni nuova Citroën fino a 8 anni dalla prima immatricolazione o fino a 160.000 chilometri percorsi. In questo modo tutte le manutenzioni ordinarie effettuate presso la rete Citroën prolungano in automatico la copertura fino all’intervallo di manutenzione successivo a seconda del propulsore scelto.