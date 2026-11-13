Alfa Romeo Giulia e Stelvio Estrema arrivano a Taiwan, solo 75 esemplari per modello

Giulia e Stelvio sono state le prime a tornare nelle concessionarie Alfa Romeo di Taiwan nel settembre 2025. Ora l’importatore ufficiale PG Union propone entrambe in versione Estrema, con una tiratura di 75 esemplari per modello. Le auto sono già esposte nelle concessionarie locali. La Giulia costa 2.589.000 dollari taiwanesi, mentre per la Stelvio ne servono 2.749.000.

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Alfa Romeo Giulia e Stelvio Estrema, cosa cambia nelle serie per Taiwan

La Giulia arriva a 100 km/h da ferma in 5,2 secondi, mezzo secondo prima della Stelvio. Il motore è lo stesso per entrambe, un 2.0 turbo benzina da 280 CV e 400 Nm abbinato al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale Q4. In comune hanno anche l’albero di trasmissione in fibra di carbonio e lo schema delle sospensioni, con doppi bracci oscillanti davanti e multilink dietro.

A distinguere le Estrema sono soprattutto due dotazioni di serie. La prima è il differenziale posteriore autobloccante. Se in uscita da una curva una ruota perde aderenza, il differenziale aiuta a sfruttare la presa dell’altra per scaricare a terra la coppia. La seconda sono le sospensioni a controllo elettronico, che adattano lo smorzamento alle condizioni di guida. Dietro i cerchi scuri a cinque fori si vedono le pinze anteriori Brembo rosse, a quattro pistoncini.

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Sulla Giulia Estrema i cerchi sono da 19 pollici e il nero lucido rifinisce le calotte degli specchietti e le cornici dei finestrini. La Stelvio Estrema monta cerchi da 21 pollici e riprende la stessa finitura nei dettagli del pacchetto esterno Volcano. Su entrambe, la scritta Estrema compare sui parafanghi.

Nell’abitacolo si ritrovano gli inserti in fibra di carbonio 3D delle Quadrifoglio. Le cuciture rosse risaltano sui sedili sportivi in pelle, mentre le palette in alluminio restano fisse dietro il volante anche quando lo si gira. I sedili anteriori si regolano elettricamente in dodici direzioni e sono riscaldabili, come il volante. La dotazione comprende anche il tetto panoramico apribile e l’impianto Harman Kardon con 14 altoparlanti e una potenza massima di 900 watt.