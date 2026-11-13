Jeep Avenger ottiene il suo primo premio in Brasile ai Trend Car Awards 2026

La Jeep Avenger ha ottenuto in Brasile il suo primo riconoscimento in occasione dei Trend Car Awards 2026. Il SUV compatto si è imposto nella categoria dei crossover urbani nell’ambito di questo premio, organizzato da Guia do Carro, che premia i migliori lanci dell’anno e mette in luce le tendenze del mercato brasiliano. Per Jeep, questo successo arriva proprio nell’anno del lancio locale dell’Avenger, che va ad arricchire la gamma inserendosi nel segmento dei B-SUV.

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In Brasile primo premio per Jeep Avenger

Il frontale sfoggia la tipica calandra Jeep a sette feritoie, in questo caso retroilluminate, mentre al posteriore i gruppi ottici si distinguono per la firma luminosa a forma di “X”. I passaruota trapezoidali e i paraurti pronunciati conferiscono carattere a questa carrozzeria compatta. L’altezza da terra raggiunge i 221 millimetri, un vantaggio prezioso anche in ambito urbano, utile ad esempio per affrontare rampe ripide o manti stradali irregolari. L’angolo di attacco è di 22 gradi, mentre l’angolo di uscita arriva a 33,9 gradi.

In Brasile, l’Avenger è proposta in tre livelli di allestimento: Altitude, Longitude e Limited. L’abitacolo è dotato di uno schermo centrale da 10 pollici, affiancato da comandi fisici per le funzioni principali: una soluzione pratica che consente di accedere rapidamente alle impostazioni senza dover navigare tra i menu del sistema multimediale. La dotazione include inoltre sei airbag e una telecamera.

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La Limited aggiunge le telecamere a 360 gradi, utili per vedere gli ostacoli attorno all’auto durante le manovre, e i fari Matrix LED. Di serie c’è anche un pacchetto di assistenza alla guida di livello 2, con cruise control adattivo e mantenimento della corsia. Il primo adatta la velocità in base al traffico che precede, mentre il secondo aiuta a mantenere il veicolo all’interno della propria corsia.

Secondo Jeep, la versione Limited è l’unica, nella sua fascia di prezzo, a offrire questa combinazione di dotazioni di serie. Per chi utilizza il proprio SUV principalmente in città, la differenza più evidente si riscontra nei parcheggi angusti, dove la visuale a 360 gradi aiuta a valutare lo spazio attorno alla carrozzeria.