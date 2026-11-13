Jeep Wrangler Commando 392, all’asta l’ultimo dei 250 esemplari

Delle 250 Jeep Wrangler Commando 392 prodotte, una sola è stata destinata a un’asta aperta al pubblico. Si tratta dell’ultimo esemplare della serie, personalizzato per l’occasione da Jeep e FOX Factory Vehicles. Negli Stati Uniti le offerte sono partite l’11 novembre 2026 su Bring a Trailer e resteranno aperte fino al 22 novembre. L’intero ricavato andrà alla USO, l’organizzazione che sostiene i militari statunitensi e le loro famiglie.

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Jeep Wrangler Commando 392: le caratteristiche del modello messo all’asta

Le altre 249 Commando erano riservate a militari in servizio e veterani. Per avere la possibilità di comprarne una sono arrivate oltre 4.700 richieste, quasi 19 per ogni esemplare riservato. Con l’asta, anche chi è estraneo alle forze armate può fare un’offerta. La Wrangler proposta si distingue per grafiche, emblemi e cerchi progettati specificamente per questo esemplare. Jeep e FOX hanno inoltre optato per colorazioni e finiture esclusive all’interno dell’abitacolo.

Il nome richiama la Jeepster Commando, mentre i dettagli della carrozzeria rimandano alle origini militari di Jeep. Sotto il cofano si trova il V8 da 6,4 litri della Wrangler 392. Anche le sospensioni, sviluppate in collaborazione con FOX, e gli pneumatici da 37 pollici sono quelli previsti per questa serie limitata. Le differenze rispetto alle altre Commando risiedono dunque principalmente nella carrozzeria e negli interni.

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Branden Coté, direttore generale di Jeep, ha spiegato che la scelta di mettere all’asta proprio l’ultimo esemplare permette di legare questa iniziativa di raccolta fondi alla storia del marchio. Il legame di Jeep con il mondo militare risale alle sue origini; il modello Commando è stato concepito, fin dall’inizio, sia per chi è in servizio attivo, sia per chi ha lasciato le forze armate. In questo caso specifico, il prezzo finale del veicolo determinerà direttamente l’entità della donazione.

I fondi serviranno a sostenere i programmi attraverso i quali l’USO aiuta i militari in servizio a mantenere i contatti con le proprie famiglie, anche quando trascorrono lunghi periodi lontano da casa. Courtney Billington, a capo dell’organizzazione, ha spiegato che le somme raccolte consentiranno di adattare i servizi alle esigenze dei militari e dei loro cari, ovunque si trovino. L’importo esatto si conoscerà alla chiusura dell’asta, il 22 novembre.