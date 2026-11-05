Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, debutto ad Auto Zurich: ordini aperti in Svizzera

Fiat porta la Grizzly e la Grizzly Fastback ad Auto Zürich, affidando il loro debutto davanti al pubblico svizzero a Veronica Fusaro. La cantautrice, rappresentante della Svizzera all’Eurovision Song Contest 2026 e ambasciatrice del marchio, ha accompagnato la presentazione con un’esibizione dal vivo, proponendo una versione esclusiva di trenta secondi del brano “No Rain No Tears” sul palco riservato alla stampa.

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Fiat Grizzly e Grizzly Fastback: due stili per le famiglie

Con questi due modelli, Fiat torna nel segmento dei veicoli familiari compatti, proponendo due varianti di carrozzeria pensate per soddisfare gusti differenti. La Grizzly ha una lunghezza di 4,40 metri e punta su spazio, comfort e praticità. La Fastback, invece, presenta una linea del tetto più spiovente, senza però rinunciare alla capacità di carico, che raggiunge un volume del bagagliaio fino a 608 litri.

Il legame con la Grande Panda è evidente nella firma luminosa a LED “a grattugia”, uno dei numerosi elementi di design condivisi dai due nuovi modelli. All’interno spicca la “Lingotto Floating Console”, che trae ispirazione dalla pista di prova situata sul tetto dello storico stabilimento Fiat di Torino. L’abitacolo è concepito all’insegna della massima fruibilità, con soluzioni pensate per la vita quotidiana.

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Anche la gamma colori rispecchia la filosofia “No More Grey” del marchio. Sono disponibili sette tonalità, tra cui le inedite Giallo Ambra, Bronzo Luna e Blu Lago. La Grizzly Fastback è proposta anche con una livrea bicolore, caratterizzata dal tetto a contrasto in nero.

La gamma prevede tre motorizzazioni: benzina con cambio manuale, ibrida con cambio a doppia frizione ed elettrica. Tre anche gli allestimenti, denominati Pop, Icon e La Prima. Una scelta che permette a Fiat di rivolgersi a clienti con abitudini diverse, da chi preferisce il motore tradizionale a chi cerca una vettura a batteria.

Per Yannick Lagger, Brand Director di Fiat Svizzera presso Astara, questo debutto amplia il pubblico del marchio: “Sulla scia del successo della Grande Panda, i nuovi modelli Grizzly completano la nostra gamma, rendendo la mobilità Fiat accessibile a un numero ancora maggiore di famiglie”. Lagger sottolinea inoltre la loro praticità nell’uso quotidiano e l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

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In Svizzera sono già aperti gli ordini per le versioni “La Prima” con motorizzazione mild-hybrid, con prezzi a partire da 27.990 franchi. Per tutte le altre combinazioni di motori e allestimenti, i clienti dovranno attendere l’inizio di gennaio 2027, mentre il lancio commerciale completo è previsto per la primavera dello stesso anno.

Nel frattempo, chi desidera vedere i veicoli da vicino può farlo al salone Auto Zürich, fino all’8 novembre 2026. Entrambi i modelli sono esposti presso lo stand Fiat di Astara, nel Padiglione 2: si tratta della loro prima apparizione pubblica in occasione della rassegna svizzera.