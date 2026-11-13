Stellantis affida le vendite negli Stati Uniti a Tim Kuniskis: nuove nomine per Dodge e Chrysler

Tim Kuniskis è stato nominato Chief Commercial Officer di Stellantis negli Stati Uniti, con effetto immediato. Assumerà la responsabilità delle vendite ai privati ​​e alle flotte, nonché della rete dei concessionari. Tali mansioni si aggiungono a quelle che già ricopre in relazione ai marchi statunitensi, alla divisione sportiva SRT, al marketing e alla strategia di vendita al dettaglio. Kuniskis riporterà a Pablo Di Si, Chief Operating Officer di Stellantis per il Nord America.

Advertisement





Tim Kuniskis è stato nominato Chief Commercial Officer

Questa nomina riunisce, sotto un’unica direzione, le funzioni di definizione della strategia dei marchi e quelle relative alla sua attuazione sul mercato. Secondo Di Si, questa nuova struttura consentirà di rendere più chiari i processi decisionali, dal marketing fino alle relazioni con i concessionari. Tale riorganizzazione rientra nel piano FaSTLAne 2030, che definisce gli obiettivi del gruppo, in particolare per il mercato statunitense.

Entrato in azienda nel 1992, nel corso della sua carriera Tim Kuniskis ha guidato i marchi Dodge, SRT, Jeep, Alfa Romeo, Maserati e Ram. Dal suo rientro nel gruppo nel dicembre 2024, ha supervisionato il lancio dei pick-up ad alte prestazioni di Ram, il ritorno del motore V8 HEMI e il rilancio di SRT. Nello stesso periodo, la Dodge Charger è stata eletta «Auto dell’anno in Nord America» per il 2026.

Advertisement

La riorganizzazione comporta anche un cambio al vertice di Dodge. Dopo un periodo di assenza per motivi di salute, Bob Broderdorf rientra nel gruppo in qualità di direttore generale del marchio. Nei suoi 25 anni di carriera in azienda, si è occupato, tra l’altro, della pianificazione dei modelli Challenger e Charger, e ha diretto le vendite e il marketing globali di Dodge. Nel suo nuovo ruolo, riporterà al signor Kuniskis.

Matt McAlear, che ha guidato il lancio della nuova Charger, si dedicherà d’ora in avanti esclusivamente al marchio Chrysler. Il suo compito sarà quello di accompagnare il marchio nella transizione da un modello unico a una gamma più ampia, che include tre nuovi veicoli già confermati dal piano industriale. Stellantis ha inoltre annunciato l’uscita di Michael Orange, che finora ha ricoperto la carica di Senior Vice President responsabile delle vendite e delle performance della rete negli Stati Uniti.