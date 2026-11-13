Stellantis pronta a restituire 24 milioni di dollari per Brampton, ma il Canada chiede centinaia di milioni

Stellantis Canada restituirà 24 milioni di dollari canadesi ricevuti per riconvertire lo stabilimento di Brampton in Ontario. L’azienda lo ha annunciato il 12 novembre 2026, pochi giorni dopo aver comunicato l’intenzione di vendere la fabbrica. Per la ministra federale dell’Industria, Mélanie Joly, la somma dovuta è molto più alta. Dopo aver incontrato i rappresentanti di Stellantis, del governo dell’Ontario e del sindacato Unifor, Joly ha parlato di centinaia di milioni di dollari. L’importo esatto resta ancora da definire.

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Brampton: Ottawa accusa Stellantis di non aver rispettato l’accordo

La ministra Joly ha scritto a Trevor Longley, responsabile di Stellantis Canada, per comunicare che il governo ha interrotto i tentativi di giungere a una soluzione amichevole. Nella lettera, Ottawa contesta formalmente all’azienda il mancato rispetto dell’accordo del 2022 e le concede un termine di 30 giorni per mettersi in regola. Trascorso tale periodo, il governo potrebbe cercare di risolvere l’accordo e recuperare i fondi erogati. La ministra Joly ha inoltre fatto sapere di voler incontrare l’amministratore delegato del gruppo.

I 24 milioni che Stellantis si è impegnata a restituire riguardano, secondo l’azienda, il progetto iniziale di riconversione del sito di Brampton. L’accordo del 2022 aveva un perimetro più ampio: Ottawa aveva infatti annunciato uno stanziamento fino a 529 milioni di dollari canadesi per la modernizzazione degli stabilimenti di Brampton e Windsor. Stando ai registri federali, circa 220 milioni di dollari erano stati erogati sotto forma di sovvenzioni per i siti situati in Ontario. A Brampton, la produzione è ferma dal 2023.

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All’epoca, Stellantis aveva sospeso l’assemblaggio per preparare le linee di produzione al Jeep Compass. Il progetto è stato congelato all’inizio del 2025 e, nell’ottobre dello stesso anno, il gruppo ha assegnato la produzione del Compass allo stabilimento di Belvidere, nell’Illinois. Il 9 novembre 2026, Stellantis ha annunciato l’intenzione di cedere l’impianto a Roshel, un produttore canadese di veicoli blindati. L’accordo potrebbe consentire al gruppo di prendere in affitto una parte del sito. Secondo Longley, questa vendita offrirebbe allo stabilimento la possibilità di riprendere le attività produttive.

Per i lavoratori, la questione cruciale è quanti di loro potranno tornare al proprio posto. L’interruzione delle attività nel 2023 aveva coinvolto oltre 2.000 persone. Stellantis riferisce che circa 1.800 dipendenti si trovano ancora in una condizione di sospensione dal lavoro e che, durante questo periodo, hanno continuato a percepire il 70% del proprio salario, oltre ai benefit aziendali. Roshel ha illustrato i propri piani per lo stabilimento, ma il destino dei dipendenti rimane incerto.

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La presidente di Unifor, Lana Payne, ha chiesto perché Ottawa abbia atteso l’annuncio della cessione prima di intervenire. Joly ha riconosciuto che per il governo sarebbe difficile bloccare la vendita. Le prossime settimane chiariranno quali misure proporrà Stellantis prima della scadenza fissata nella lettera, e se verranno avviate discussioni in merito al rimborso dei fondi pubblici.